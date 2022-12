L’anno che verrà stasera su Rai 1: tutti gli ospiti per salutare il 2022

L'anno che verrà ci aspetta oggi 31 dicembre 2022 su Rai 1 per dare il benvenuto al nuovo anno. Tutti gli ospiti di Amadeus

“Questo è l’evento Rai tra i più importanti: unisce lo show e la musica con il riflettore puntato su una città. Felice di tornare in piazza con musica cantabile da tutti. Il pubblico ha bisogno di intrattenimento” sono state queste le parole di Amadeus ieri in conferenza stampa a poche ore dalla serata dell’ultimo dell’anno. IN onda oggi su Rai 1, il 31 dicembre per salutare il 2022, L’anno che verrà. E anche per questa edizione è stato scelto Amadeus, vero mattatore degli show di Rai 1. Tanti gli ospiti in diretta da Perugia, dopo due anni di pandemia, si torna finalmente alla normalità con le piazze piene e la musica live. Appuntamento quindi a stasera su Rai 1, subito dopo il discorso di fine anno di Mattarella. E allora, scopriamo insieme i nomi di tutti gli ospiti che animeranno L’anno che verrà il 31 dicembre 2022 su Rai 1.

L’anno che verrà stasera su Rai 1: tutti gli ospiti del 31 dicembre 2022

Chi salirà sul palco insieme ad Amadeus? Tra gli ospiti della serata in diretta oggi su Rai 1 per L’anno che verrà, ascolteremo anche Umberto Tozzi e Raf, due cantanti che hanno un repertorio pieno di successi in grado di riempire ore di concerti. Poi ancora i nuovi coach di Voice senior, ovvero i Ricchi e Poveri, che presto saranno appunto protagonisti del programma di Antonella Clerici. Come avrete visto dai promo in onda in questi giorni in Rai, non mancherà una delle protagoniste dell’ultima edizione di Ballando con le stelle: direttamente dalla pista, sul palco dell’Anno che verrà ci sarà anche Iva Zanicchi.

Ma non solo artisti in quota over, se così possiamo dire. Per attirare il pubblico più giovane, sul palco dell’Anno che verrà questa sera, ci sarà anche Dargen D’Amico . Ritornano a cantare live anche i Modà, che vedremo proprio nel prossimo Festival di Sanremo insieme ad Amadeus. E poi ancora, altri artisti amatissimi, tra questi Nek, poi Piero Pelù . E le grandissime voci di Noemi e Donatella Rettore . Questi sono solo alcuni dei nomi dei grandi BIG sul palco de L’anno che verrà. Amadeus avrebbe dovuto avere al suo fianco Nino Frassica che però durante i controlli ha scoperto di avere il covid per cui, non sarà uno dei protagonisti dello show di Rai 1. L’appuntamento con L’anno che verrà è quindi per questa sera su Rai 1.