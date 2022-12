Amadeus resta solo a Capodanno: Nino Frassica ha il Covid

Nino Frassica purtroppo ha il covid e Amadeus resta solo per il Capodanno 2023 di Rai 1

Capodanno si avvicina e Amadeus resta solo sul palco de L’anno che verrà perché Nino Frassica ha il covid. Purtroppo, il conduttore del tradizionale concerto di Capodanno su Rai 1 deve rivedere tutta la scaletta. Imprevisti a cui siamo purtroppo tutti abituati, di certo tutti dispiaciuti che Nino Frassica non sarà la spalla di Amadeus. E’ lui ad avere dato conferma della sua assenza, che non sarà in diretta da Perugia. Un forfait arrivato davvero all’ultimo momento perché 2 giorni sono davvero pochissimi per un cambio programma così importante. “Purtroppo non ci sarò e lo vedrò da casa” è la risposta data a Davide Maggio, quindi Amadeus deve pensare alla sostituzione.

Chi sostituirà Nino Frassica per il Capodanno 2023 di Amadeus?

Il padrone di casa resterà da solo o dovendo rinunciare alla sua spalla ha già pensato ad un sostituto che sia all’altezza? L’attore è risultato positivo nelle ultime ore, ha il covid, sta bene ma è costretto a restare a casa.

E’ dal 2015 che Amadeus è al timone del tradizionale Capodanno in tv. Confermati Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, i due comici che dopo Tale e Quale Show stanno riscuotendo un enorme successo anche in coppia sul palco, saranno tra i protagonisti di sabato 31 dicembre su Rai 1, magari saranno proprio Cirilli e Paolantoni ad avere ancora più spazio accanto ad Amadeus.

Tra gli artisti sul palco sono previsti: Umberto Tozzi, Iva Zanicchi, Raf, i Ricchi e Poveri e Dargen D’Amico. Poi ancora Nek, Piero Pelù, Mr Rain, Noemi, Donatella Rettore, i Modà, Francesco Renga, LDA e i Matia Bazar.

Il cambio di programma stravolge la scaletta e agita per il breve tempo che resta per sistemare tutto ma sarà ugualmente un momento molto atteso come sempre dagli italiani che festeggiano in casa con la famiglia e gli amici.