Ascolti tv, Rai 1 vince la prima sfida dell’anno con Danza con me

Roberto Bolle con quasi 3 milioni di spettatori vince la gara degli ascolti del primo gennaio 2023: ecco i dati della serata

Prima sfida dell’anno, prima analisi dei dati auditel per il primo gennaio: come saranno andate le cose? Lo scopriamo con i dati di ascolto relativi proprio al prime time del primo gennaio 2023. Anche quest’anno Rai 1 ha aperto il palinsesto del 2023 con Danza con me affidandosi alla bravura di Roberto Bolle che ha portato in prima serata uno spettacolo meraviglioso. Canale 5 invece, dopo i buoni numeri del concerto di Capodanno con Federica Panicucci e il suo Capodanno in musica, ha continuato con le note. Concerto di Natale per la pace il primo gennaio 2023. Chi ha vinto? I dati di ascolto del primo gennaio ci rivelano che la vittoria è andata a Danza con me. Quasi 3 milioni di spettatori per Roberto Bolle e tutti i suoi ospiti nella serata di Capodanno. Rai 1 stacca quindi Canale 5 che con il concerto di Natale, non supera i 2 milioni di spettatori. Forse la collocazione del primo gennaio, non vincente per la Panicucci.

Gli ascolti del primo gennaio 2023: ecco i dati auditel

Roberto Bolle inaugura il 2023 di Rai 1 con 2.798.000 spettatori con il 17.9% share, questo il risultato di Danza con me in onda a Capodanno in prima serata.

Concerto per la Pace – 30 Anni di Natale in Vaticano non supera i 2 milioni di spettatori con una media di 1.867.000 spettatori con uno share del 12.3%. Su Rai2 Pinocchio ha interessato 1.183.000 spettatori (6.5%). Su Italia1 Il cosmo sul comò fa molto bene con 1.421.000 spettatori pari al 7.8%. Su Rai3 Sempre amici resta sotto il milione con 950.000 spettatori (5.6%). Su Rete4 Hachiko – Il tuo migliore amico totalizza un a.m. di 942.000 spettatori (5.3%). Testa a testa tra Rete 4 e Rai 3.

Su La7 Cocoon – L’energia dell’universo ha registrato 334.000 spettatori (1.9%). Su Tv8 Mike & Dave – Un matrimonio da sballo segna 293.000 spettatori (1.7%). Sul Nove la replica di Little Big Italy è seguita da 377.000 spettatori (2.3%). Grandi numeri per Panella, visto che la puntata era in replica.