Luisa Ranieri: “Si stanno lasciando tutti” e ha paura

Luisa Ranieri parla di un piccolo miracolo, si stanno lasciando tutte le coppie e lei ha paura

Ogni volta che Luisa Ranieri e Luca Zingaretti parlano del loro matrimonio è un’eterna dichiarazione d’amore. Ospite a Domenica In ieri la meravigliosa Luisa Ramieri ha parlato di una specie di miracolo, il loro essere ancora e sempre innamorati, una storia bellissima che dura da tanto tempo e che si scontra con un’altra realtà, quella delle altre coppie. E’ sotto gli occhi di tutti che tante coppie vip, e non solo, fanno sempre più fatica a stare insieme, tanti si sono lasciati e Luisa Ranieri teme e ammette di avere paura. Pensa che a lei e Zingaretti, alla sua famiglia, non accadrà mai ma magari anche gli altri dicevano la stessa cosa. Si sono sposati nel 2012: “E’ un miracolo che stiamo ancora insieme”.

Luisa Ranieri a Domenica in

Mamma di due bambine di 12 e 9 anni, Emma e Bianca. 49 anni portati in modo magnifico e per Luisa non c’è dubbio che la famiglia sia la sua priorità, sempre. Ammette ciò che sta fuori dalla famiglia non è molto rassicurante, bisogna fare i conti anche con quello. “Cerco di essere una madre presente e accogliente, ma anche normativa. Per me e mio marito la priorità sono le bambine, è la loro serenità”. Più volte ha spiegato che lei e Luca Zingaretti fanno un film solo se si può fare, altrimenti no, la famiglia, le figlie, non devono mai arrivare al secondo posto.

Non è un miracolo se stanno insieme, anche se per esorcizzare il tutto dice che ha un po’ di paura, visto che tutti si lasciano. C’è un impegno costante: “Non ci fa mancare niente e poi è coccolone, noi siamo viziatissime. Io poi vengo da un’educazione in cui non sono stata viziata – ammette – Con lui ho incontrato l’amore, l’amante e anche i vizi che può darti un papà”.