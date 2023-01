Valentina difende il suo Stefano dopo C’è posta per te: “Nessun abuso, non è un mostro”

Dopo C'è posta per te Valentina prova a difendere suo marito da tutte le accuse arrivate e non vuole che si parli di lui come di un mostro

La storia di Valentina e Stefano a C’è posta per te, è stata probabilmente sottovalutata per diversi aspetti. Non ci si aspettava che coinvolgesse tante persone, anche molto influenti che hanno dato ancora più visibilità a questa vicenda ( come Chiara Ferragni e Fedez ad esempio) e che potesse suscitare indignazione, anche il telefono rosa è sceso in campo. Forse un po’ di superficialità nel pensare che la storia raccontata era come tutte quelle passate nello studio di Maria de Filippi. Come abbiamo detto più volte, parlando di questa storia, la sensibilità dei telespettatori oggi, è molto diversa da quella di 10 anni fa. E la storia di Valentina aveva e ha, tutti crismi di una storia di un amore non sano. Gli abusi non nascono sono da uno schiaffo, la violenza non si fa solo con un pugno . Non sono i lividi sul volto a parlare di un amore malato, spesso le parole fanno più male del resto. Non siamo noi a dover giudicare Valentina e le sue scelte. Ma è chiaro che se si va in tv, ci si deve poi aspettare quello che sta accadendo.Come la stessa ragazza fa notare, non si aspettava probabilmente tutto questo e oggi, è costretta a cercare di difendere sui social il marito che lei ama ancora. Perchè la sua battaglia per farsi perdonare da Stefano prosegue anche dopo C’è posta per te. E ora vuole anche dimostrare che la storia è stata fraintesa, che suo marito non è un orco e che chi parla di abusi ha capito ben poco di tutta la vicenda.

Le foto del matrimonio e la dedica al marito

Valentina non ci sta e sui social difende con le unghie e con i denti suo marito: “Torneremo a sorridere, perché quello che sei infondo al tuo cuore solo io posso saperlo e chi ti conosce davvero… è facile dare pareri se non si conosce la persona e il vissuto, e io dopo averti sposato e averti donato tre figli penso che come ti descrivono non sei…ognuno di noi ha qualche difetto, chi più chi meno, ma se siamo ancora qui è perché quel mostro come ti descrivono non conoscendoti tu non lo sei….e si torneremo a sorridere…ma di nuovo INSIEME…” queste le parole della ragazza sotto alcune foto del matrimonio con Stefano.

Valentina ha risposto ad alcune critiche sui social spiegando che quello che sta accadendo va oltre quello che lei avrebbe immaginato. Non ha fatto nulla per cercare visibilità, non sa usare bene i social. Ma soprattutto invita le persone a non giudicare perchè solo lei e suo marito conoscono la loro storia. Non vuole che nessuno etichetti Stefano come un mostro perchè non lo è. Non vuole sentir parlare di abusi e spiega che tutta la vicenda è stata travisata.