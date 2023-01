I Ferragnez guardano C’è posta per te. Chiara scioccata da Stefano: “L’uomo più tossico”

I Ferragnez guardano C'è posta per te e commentano la storia di Stefano e Valentina

La prima puntata di C’è posta per te è stata seguitissima dal pubblico a casa ( non conosciamo ancora i dati di ascolto ma il programma era persino in tendenza ieri mattina, prima di andare in onda). Sui social davvero moltissimi i commenti e tra i fan del programma di Maria de Filippi anche Chiara Ferragni e Fedez che hanno seguito con particolare attenzione la storia di Stefano e di sua moglie che ha deciso di scrivere al programma per chiedere scusa. Valentina ha raccontato a Maria de Filippi di un matrimonio in forte crisi, di una relazione piena di problematiche. Si sentiva poco rispettata come donna, come moglie, come madre. Suo marito per anni l’ha considerata una persona incapace, non perdendo occasione di farlo notare anche davanti ad altre persone. Tutti atteggiamenti che l’hanno portata ad allontanarsi e alla fine, a cercare le attenzioni e l’affetto che non riceveva, in un’altra persona. Valentina però si è accorta di amare davvero suo marito, di non voler rinunciare alla famiglia che insieme hanno costruito e per questo, ha deciso di chiedergli scusa nel programma di Canale 5. Maria ha accettato questa storia perchè crede che ci siano delle possibilità per ricostruire la relazione. Il motivo? Stefano continua a frequentare la casa della ex, per vedere i figli ma non solo. Tra i due, ci sono incontri intimi. La storia viene quindi raccontata anche con l’ingresso di Stefano, che dà la sua versione dei fatti attirandosi i commenti del pubblico che lo accusa di aver fatto del male a sua moglie. La stessa cosa che prova a fargli capire Maria de Filippi che fa notare che un tradimento è sbagliato, ma anche l’atteggiamento che lui ha avuto per anni nei confronti di una donna trattata un po’ come la sua cameriera, è altrettanto grave. Sui social esplodono quindi i commenti.

Fedez riassume così la storia di Stefano e Valentina

A seguire la puntata anche i Ferragnez dunque. Mentre guardavano C’è posta per te, Fedez ha commentato: “Lei è Super Sayan, ma come fa a sapere tutti i segreti di tutta la storia famigliare di queste persone? Io non mi ricordo cosa ho fatto ieri con mia moglie. Come fa a ricordarsi tutto? Ma che memoria ha? Non è possibile. Adesso Maria legge la storia, ma poi non è che si ferma al problema, perché poi le dice ‘eh ma quando avevi due anni sei inciampata sul tombino e una lucertola ti ha morso il tallone..’, ma non è che legge, sa tutto a memoria!”.

Poi entrando nello specifico: “Amore scandalizzata, dai dì la tua su questa puntata“. Lei risponde: “La relazione più tossica, l’uomo più tossico, tutto quello che non dovrebbe essere un uomo“. Poi un commento ancora più specifico su quello che Stefano rappresenterebbe per Chiara Ferragni e Fedez: “Per noi lui è la tossicità fatta a persona“.