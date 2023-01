Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa ricordano il giorno dell’aborto

Emozionati a Verissimo Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa, con i loro figli. Raccontano dell'aborto, la perdita del primo figlio

Ospiti a Verissimo Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa e per la prima volta in tv ci sono anche i loro bellissimi figli. Il 10 novembre 2017 è il giorno del loro matrimonio, un’attesa lunghissima, 10 anni, ancora oggi pensando al loro sì si emozionano. Una famiglia meravigliosa, piena di allegria e confidenze. Non ci sono segreti tra loro ma c’è una sorpresa che Lua e Sol hanno organizzato con la complicità di Silvia Toffanin, un video meraviglioso con le loro dichiarazioni d’amore alla mamma e al papà. In studio a Verissimo sono in cinque, c’è anche il loro bellissimo cane. Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa si sciolgono in lacrime per la gioia ma ricordano anche il dolore della perdita del primo figlio.

Juliana Moreira ed Eodardo Stoppa a Verissimo

Purtroppo, Juliana Moreira ha avuto un aborto, entrambi hanno dovuto fare tanti controlli, è stato un periodo terribile. Tutti e due hanno vissuto la perdita del primo figlio con dolore immenso. Juliana Moreira ricorda che era nella stanza d’ospedale tra le mamme che stingevano i loro bimbi appena nati, non è stato semplice ma purtroppo è un dolore che capita a molti. Non bisogno sentirsi in colpa perché succede molto più spesso di quanto immaginiamo.

“Appena scopri che sei incinta la mamma diventa mamma cambia qualcosa nella tua testa e nella tua anima. Abbiamo atteso un po’ di più per diventare genitori ma ne valeva la pena” sono le parole della splendida Juliana.

“Essere genitori è il lavoro più difficile al mondo, cerco sempre di fare il tuo meglio, più di quello che hai avuto tu ma ci sentiamo sempre sbagliati. So che cerco ogni giorno di dare il meglio per trasmettere amore e affetto, per rendere ai miei figli la vita più semplice” aggiunge sempre la Moreira.