Tapiro a Fiorello per lo spoiler della gravidanza di Nina Zilli ma la cantante non si è arrabbiata

Fiorello si becca il tapiro d'oro dopo aver spoilerato la gravidanza di Nina Zilli

Non avrebbe sicuramente voluto annunciarlo in quel modo Nina Zilli, avrebbe voluto decidere la modalità ma alla fine è successo e va detto che la cantante, l’ha presa con molta ironia. Della questione però si parla ancora tanto che Valerio Staffelli, nella puntata di Striscia la notizia in onda il 13 gennaio 2023 ha consegnato un tapiro d’oro a Fiorello, colpevole, insieme a Biggio di aver spoilerato la gravidanza di Nina Zilli. La cantante sui social ha ironizzato, anche se le sue parole sono state travisate da chi ha pensato che fosse realmente arrabbiata con i due protagonisti di Viva Rai 2 ma in realtà Nina, è serena. E’ capitato, non è stato fatto con malizia, si volta pagina! E anche Fiorello ieri, approfittando del microfono di Striscia la notizia si è scusato per la cantante per quello che è successo.

L’ironia di Fiorello durante la consegna del tapiro d’oro

Ricevendo il tapiro da Valerio Staffelli, Fiorello ha scherzato: “Sapevo della gravidanza di Nina Zilli prima ancora che lei fosse effettivamente incinta, perché me lo aveva detto Danti il giorno prima di metterla incinta. Ma non ho parlato. Poi è arrivato Fabrizio Biggio: il responsabile è lui. Scherzi a parte, ne approfittiamo per chiedere scusa a Nina, ma non era affatto arrabbiata….“.

“Siccome oltre alla gravidanza di Nina abbiamo anche spoilerato il numero di cellulare di Alessia, vorrei ricevere un doppio Tapiro. Così recupero Belen”, ha aggiunto il conduttore di Viva Rai 2. Effettivamente, nella stessa settimana, Fiorello e Biggio hanno fatto due gaffe clamorose. Hanno infatti rivelato in diretta anche il numero di Alessia Marcuzzi tanto che la conduttrice è stata costretta a cambiare numero di telefono dopo la puntata di Viva Rai 2.

Trema Amadeus, in vista di Sanremo 2023, potrebbe accadere di tutto ma in quel caso gli spoiler potrebbero mettere a rischio anche i cantanti. Speriamo che Fiorello si limiti a scherzare come ha fatto con Giorgia!