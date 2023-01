Nina Zilli conferma la gravidanza: “Come ci si permette di dirlo al posto dei diretti interessati?”

Nina Zilli è incinta. E' arrabbiata con Biggio e Fiorello per averlo detto prima di lei e nel momento sbagliato?

Nina Zilli conferma la gravidanza, accanto a lei c’è Danti, gli chiede se ha qualcosa da dire, anche lui conferma che c’è una cosa importante, che hanno fatto tutti gli accertamenti ma che è meglio che lo dica lei, che lo dica la donna. La prima frecciatina contro Biggio e Fiorello c’è tutta: Nina Zilli è arrabbiata per lo spoiler di ieri? Avrebbe voluto dire lei a tutti e prima di tutti agli amici e alla famiglia che è incinta. La cantante ieri non avrà preso benissimo la rivelazione sfuggita dalla bocca di Biggio ma oggi sceglie il sorriso, anche se spiega il perché toccava ovviamente a lei dirlo nei modi e nei tempi giusto. Questo non era di certo il momento giusto e lo spiega mostrando il primo paparazzo nascosto dietro una colonna all’ingresso del supermercato.

Nina Zilli arrabbiata per lo spoiler sulla gravidanza?

“Questo è uno dei motivi per cui annunciare una gravidanza dovrebbe essere una scelta personale – si riferisce ai paparazzi – Come ci si permette di dire una cosa simile al posto dei diretti interessati? Lascio a voi i commenti qui sotto, potete ringraziare Biggio insieme a noi” forse la Zilli è arrabbiata ma sorride.

“Avrei voluto dirlo a VOI, la mia famiglia virtuale, alla mia famiglia lavorativa(non lo sapeva ancora nessuno) – è triste per questo – e anche a quei cari amici che non avevo ancora visto, in un altro modo. Con la gioia di stupirvi, con la gioia di chi finalmente si toglie un piccolo segreto dal cuore e gioisce fortissimo per averlo condiviso con chi ama di più”.

Invece, l’annuncio l’ha fatto Biggio, ha tolto a lei e al compagno, Danti, il gusto di dire la cosa più bella al mondo. “Vi diciamo che diventeremo genitori E ADESSO RICOPRITECI DI AUGURI!”.

Non è tutto, Nina Zilli ha altro da dire: “Poi un giorno parleremo seriamente della leggerezza e della mancanza di rispetto generica, nei confronti di noi donne, in salute, in malattia, in ricchezza o in povertà, in gravidanza o in solitaria”.

Infine, il messaggio per i paparazzi: “Sono sempre gentili con me, va detto ma sono sotto casa e mi seguono anche al supermercato alla ricerca della pancia: aspettate ancora un po’! Giù dai palchi mi vesto troppo over size perchè si possa vedere qualcosa”.