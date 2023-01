Alessia Marcuzzi costretta a cambiare numero di telefono per l’errore di Fiorello

Povera Alessia Marcuzzi che con l'errore di Fiorello che ha mostrato il suo numero di telefono adesso è sommersa dai messaggi di tutti

E’ un gran problema quello che Fiorello ha causato ad Alessia Marcuzzi. In diretta Fiorello e Biggio hanno mostrato il numero di telefono di Alessia Marcuzzi e in pochi minuti lei si è ritrovata con il cellulare pieno di messaggi. Lo showman questa volta non aveva preparato uno scherzo con il suo complice, è stato davvero un errore, una cosa fatta in modo del tutto involontario ma il risultato non cambia. Adesso la Marcuzzi deve cambiare numero di telefono perché sono bastati pochi secondi online per fare in modo che il numero di Alessia Marcuzzi diventasse di dominio pubblico. Fiorello e Fabrizio Biggio attendevano la chiamata di Alessia Marcuzzi pronta a lanciare il suo nuovo programma, Boomerissima, al via da questa sera su Rai 2 ma invece di accoglierla come meritava hanno fatto un gran guaio.

Alessia Marcuzzi mostra i messaggi che le stanno arrivando

Biggio ha sposato una cugina di Alessia Marcuzzi, è lui che ha salvato il numero di cellulare della conduttrice nella sua rubrica. Mentre Fiorello gli chiede perché ha salvato Alessia in modo così strano inquadrano lo schermo, si vede il numero dal cellulare di Biggio e la frittata è fatta.

“La colpa è di Biggio, ti ha chiamato col suo telefono. Io ho inquadrato il telefono e c’era il tuo numero. Purtroppo devi cambiare numero” nessuno scherzo ma era tutto vero. Alessia l’ha capito in breve tempo quando ha iniziato a ricevere i primi messaggi da sconosciuti e poi sempre di più. La moglie di Biggio, cugina di Alessia Marcuzzi, ha inviato subito un messaggio al marito, semplicemente: “Sei un cre..no”.

I messaggi che stanno arrivando alla Marcuzzi sono tutti carini ma lei pubblicandoli su Instagram fa un altro danno, mostra il numero di telefono di chi le ha scritto… Magari l’ha fatto con intenzione, per ricambiare il gesto carino e affettuoso.