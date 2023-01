Iva Zanicchi, cosa le ha rivelato sua figlia crescendo

Iva Zanicchi lasciava sua figlia alla tata o alla mamma ma svela cosa le ha detto sua figlia a 18 anni

Iva Zanicchi ha avuto una lunga carriera, era mamma e non portava mai sua figlia nei suoi viaggi, aveva paura, credeva fosse meglio per la bambina che restasse a casa, tranquilla, lo racconta a Verissimo. Oggi ha un legame fortissimo con sua figlia, è la persona che ama di più al mondo ma sa che fino a quando era viva la sua mamma Iva Zanicchi divideva il suo amore per entrambe. La cantante lasciava la figlia piccola alla tata o alla mamma ma poi ha saputo che la nonna diceva alla sua bambina delle cose terribili, che lei andava lontano da casa per lavorare, per guadagnare i soldi per lei e per il suo futuro. Cose che non si dovrebbero dire ad un bambino, non può comprenderle. La Zanicchi si commuove, racconta che a 18 anni sua figlia le ha rivelato che quando partiva andava a prendere la sua camicia da notte dal cassetto, se la metteva vicino e così si addormentava. Pensa a sua figlia in quei momenti ma on può tornare indietro.

Iva Zanicchi a Verissimo racconta della figlia e della mamma

Non hanno mai avuto bisogno di chiarirsi, si sono sempre amate: “Io l’ho adorata la mia bambina, prima avevo anche mia mamma e un amore viscerale per lei, oggi c’è solo mia figlia, scusatemi tutti ma oggi c’è solo lei”.

Non è la prima volta che Iva Zanicchi parla del suo passato, dei sacrifici fatti per la sua professione, per continuare a cantare, per onorare tutti gli impresi che prendeva e che prendevano per lei. Doveva e voleva lavorare.

Chissà se potesse tornare indietro che scelte farebbe, magari diverse, magari c’è un pizzico di rimorso nelle sue parole e nei ricordi, soprattutto pensando alle cose che sua figlia crescendo le ha rivelato, o forse farebbe tuto ciò che ha fatto e che oggi le regala ancora così tanta gioia.