Black Out-Vite sospese vs GF VIP 7: chi ha vinto? Gli ascolti del 23 gennaio 2023

Rai 1 schiera Black Out-Vite sospese, Canale 5 il Grande Fratello VIP 7: chi ha vinto? Ecco i dati auditel relativi alla prima serata del 23 gennaio 2023

Torna la rubrica dedicata agli ascolti della prima serata. Che cosa è successo il 23 gennaio 2023? Una sfida inedita: fiction nuova vs Grande Fratello VIP 7 alla sua millesima puntata, come sono andate le cose? Rai 1 per il lunedì sera ha scelto la serie Black Out-Vite sospese con Alessandro Preziosi e un cast di primo livello. Su Canale 5, ennesima puntata del Grande Fratello VIP 7 di cui abbiamo molto poco da dire se non che, si fa sempre peggio, e pensare che fosse possibile, era davvero difficile.

Parliamo quindi della nuova serie di Rai 1, all’esordio ieri in prima serata. Black Out va detto, si lascia guardare. Nulla di nuovo sotto il sole ma è una fiction comunque piacevole. Il problema è che per l’ennesima volta, la Rai vuole fare le cose in grande ma si perde nei piccoli particolari. Basterebbe pensare solo a un paio di scene della prima puntata di Black Out per capire come spesso basterebbe poco per migliorare il risultato finale. Ad esempio la scena di Anita, la ragazza che passa tutta la notte al freddo con le gambe sotto un tronco dopo la valanga. Quando i suoi genitori arrivano da lei e la salvano Anita ha ancora i capelli appena messi in piega, neppure un graffio, muove le gambe come se nulla fosse successo e non fa neppure lo sforzo di tremare. Eppure è lì, da oltre 15 ore ma è fresca come se fosse stata in quella situazione 1 ora. Ecco se si vuole raccontare con modernità una storia, lo spettatore va colpito anche con qualche piccolo dettaglio che fa la differenza. Non vogliamo poi neppure citare la scena del cervo, che tanto ha ipnotizzato il pubblico. Qualcosa di surreale che speriamo, si spieghi nelle prossime puntate come qualcosa di sensato…

Insomma la sfida in prima serata ci lascia pensare che anche questo lunedì ad avere la meglio sarà Rai 1 con le sue fiction. Come sempre attendiamo i dati di ascolto in arrivo dopo le 10 ma supporre che Black Out possa aver vinto contro il GF VIP è facile. Tutto però può succedere per cui ci aggiorniamo dopo le 10 con i dati auditel relativi alla serata del 23 gennaio che ci rivelano come sono andate le cose e qual è stata la rete vincitrice della serata.

Gli ascolti del 23 gennaio 2023: ecco i dati auditel della prima serata

Con 4 milioni di spettatori e oltre il 21 % di share la fiction di Rai 1 vince su Canale 5.

Analizzando i dati nel dettaglio: Blackout – Vite Sospese fa 4.137.000 spettatori pari al 21% (primo episodio: 4.366.000 – 20.3%, secondo episodio: 3.886.000 – 21.9%). Su Canale 5 – dalle 21.44 all’1.25 – Grande Fratello Vip resta sempre sotto i 3 milioni con 2.639.000 spettatori pari al 19.1% di share. Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.909.000 spettatori pari ad uno share del 9.4%.

Su Rai2 Boss in Incognito ha interessato 1.425.000 spettatori pari al 7.7% di share. Molto bene anche questa settimana il programma di Rai 2. Su Italia 1 Fast & Furious 7 ha intrattenuto 1.400.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 752.000 spettatori con il 4.7% di share. Su La7 Lo Hobbit – La Battaglia delle Cinque Armate ha registrato 441.000 spettatori con uno share del 2.3%. Sul Nove Ex ha raccolto 415 .000 spettatori con il 2.1%.

Su Tv8 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi segna 198.000 spettatori con l’1.1%.