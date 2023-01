Gina Lollobrigida: le dichiarazioni di Andrea Piazzolla farebbero tremare qualunque figlio

Andrea Piazzolla dice frasi che farebbero male a qualunque figlio ma a La vita in diretta non tace su niente

Le parole di Andrea Piazzolla a La vita in diretta farebbero male a qualunque figlio e l’ex assistente di Gina Lollobrigida spera davvero arrivino a Milko Skofic. L’interesse principale di Andrea Piazzolla, oltre a quello di difendere se stesso nei processi in cui è accusato è quello di difendere in eterno la memoria e l’immagine di Gina Lollobrigida. “Hanno detto che io ho isolato Gina Lollobrigida, ho sfrattato il nipote Dimitri, venduto tutte le cose e sono spariti tutti i soldi. Però lo sfratto è stato dimostrato che è iniziato due anni prima che arrivassi io; che i rapporti con il figlio non erano già buoni e la vendita era volontà di Gina e non mia, come testimoniano in molti”. E’ sempre Andrea Piazzolla a dire che ciò che è accaduto nella camera ardente e al funerale è tutto ciò che Gina Lollobrigida non avrebbe mai voluto. Ribadisce che il figlio e il nipote avrebbero dovuto chiedere scusa all’attrice. In questi giorni si continua a parlare delle accuse contro di lui in tribunale ma fa riflettere tutti che in tribunale si parla solo di soldi. “Addirittura, hanno detto che gli davo da mangiare scarti alimentari ma nessuno di loro si è mai presentato con un pacco di spaghetti a casa… e se Gina fosse stata isolata in casa da qualcuno io avrei buttato giù casa con la gru, questa si chiama concretezza”. Ovviamente lo dice mettendosi nei panni di un figlio, dicendo che Milko invece non ha mai fatto nulla del genere.

Perché i familiari di Gina Lollobrigida al funerale erano accanto a Rigau?

Agli atti del processo c’è una dichiarazione di Rigau, che lui aiuta economicamente Milko e Dimitri. Su questa informazione di Andrea Piazzolla non c’è altro da aggiungere, anche Alberto Matano resta senza parole.

“Io cerco di difendere ciò che è giusto per quella donna che adesso non può difendersi, le voglio bene e non possono permettere che qualcuno possa infangare il suo nome e la sua immagine. La difenderò sempre, guai chi me la tocca”. Andrea Piazzolla ha lasciato subito la villa della Lollobrigida, non riuscirebbe a restare lì senza di lei. La sua priorità resta adesso quella di difendere l’attrice. “Se io dovessi essere condannato vuol dire che io realmente ho sbagliato qualcosa” sembra non temere davvero niente Andrea e non ha paura di dire ciò che pensa di Milko e di Rigau. Ma più di tutto quando dice che prima o poi il figlio di Gina Lollobrigida si renderà conto di tutto e gli farà molto male perché sarà troppo tardi per chiedere scusa a sua madre.