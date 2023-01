Andrea Piazzolla si rivolge al figlio di Gina Lollobrigida con una richiesta sull’eredità

A La vita in diretta la richiesta di Andrea Piazzolla al figlio di Gino Lollobrigida lascia di stucco

Il patrimonio di Gina Lollobrigida è da dividere tra Andrea Piazzolla e il figlio dell’attrice, Milko. L’ex assistente della Lollobrigida è ospite a La vita in diretta e si rivolge al figlio dell’attrice, è un appello che lascia tutti di stucco. Alle 13 di oggi è stato aperto il testamento di Gina Lollobrigida, resa nota la divisione dell’eredità, si spera che venga rispettato ma è difficile sarà così. Rispettata la legittima per il figlio, Gina Lollobrigida ha voluto lasciare tutto ad Andrea Pezzolla con il compito di portare avanti le sue opere, con indicazioni ben precise. A lui l’attrice lascia quindi patrimonio e ruolo di fiducia. “Sono grato a Gina per questo compito e la promessa che le faccio è che non la tradirò mai – ma Piazzolla aggiunge altro – la metà che ha lasciato a me desidero che sia messa a sua disposizione per quelli che sono i suoi desideri, come quello di far conoscere l’arte”.

Andrea Piazzolla rinuncia all’eredità di Gina Lollobrigida

Ciò che Andrea Piazzolla erediterà da Gina Lollobrigida lo destinerà nel fondo che l’attrice aveva previsto per le sue opere, per portare avanti i suoi progetti e che avrebbe visto lui come super visore.

Piazzolla attraverso La vita in diretta si rivolge al figlio di Gina Lollobrigida: “Lo dico con rispetto, visto che la volontà di Gina è molto chiara, nota, conosciuta. Lei non desiderava lasciare beni al figlio quello che chiedo al figlio è di rispettare la volontà della mamma e di mettere anche la sua metà nel fondo per rispetto e per onorare la madre”. E’ davvero improbabile che Milko Skofic rinunci alla parte del patrimonio che gli spetta per diritto. Davvero impensabile considerando che accusa Pezzolla di avere sottratto alla madre parte del suo patrimonio. L’appello di Piazzolla è per molte delle persone che hanno amato e sono rimaste accanto all’attrice ciò che avrebbero voluto dire tutti, perché è ciò che ha sempre detto la Lollobrigida nelle sue interviste in tv.

Andrea Pezzolla continua parlare di Gina al presente, per lui è troppo difficile pensare che non c’è più: “Purtroppo, questa volta non ce l’abbiamo fatta a differenza delle altre. Gina per me era tutto, tutta la mia giornata, tutto il mio tempo, io ho condiviso con lei tutto, gli amici, le occasioni insieme, Natale, Capodanno, sempre insieme 365 giorni all’anno”.