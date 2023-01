Auguri a Vincenzo Mollica ma è lui che fa un regalo a tutti: “Ora che non vedo più”

Vincenzo Mollica non vede più ma nel giorno del suo compleanno ci regala cosa dovremmo vedere

Sono così tante le interviste e le recensioni in cui Vincenzo Mollica racconta la storia della musica, del cinema, dello spettacolo; a Oggi è un altro è presente al telefono e Serena Bortone gli racconta le immagini che il pubblico sta seguendo da casa. Oggi è il compleanno di Vincenzo Mollica, 70 anni, lui un professionista straordinario, amato da tutti perché è un uomo dal valore altissimo e ancora una volta oggi ci ha ricordato che è tutto vero. Nel ricevere gli auguri di buon compleanno Vincenzo Mollica ricorda con Oggi è un altro giorno alcune delle sue interviste, quelle a Fellini, a Mastroianni, le confidenze che gli fece il regista. Che gioia per Mollica sapere della gente in strada che questa mattina scendeva per fargli auguri sapendo che oggi sarebbe andato da Fiorello. Poi ancora Vincenzo Mollica che intervista Massimo Troisi, le sue domande a Battiato e come sempre erano tutte interessanti e tutte volte al positivo. E’ ancora una volta la positività, l’ottimismo che ci regala Mollica.

Vincenzo Mollica a Oggi è un altro giorno

Nell’intervista a Topolino, perché il suo alter ego è Paperica, ha detto: “Ora che non vedo più mi manca moltissimo scarabocchiare ma continuo a farlo con la fantasia. Uno schermo nero della mia mente che riempio di schizzi, colore, parole, non ho smesso di scrivere e disegnare solo che mi serve più pazienza. Più importante del guardare è il vedere”.

Serena Bortone gli chiede di cosa dovremmo accorgerci oggi: “Alda Merini una volta mi disse che il poeta mette in versi la cosa più bella, che sono i guai, mette in versi i propri guai migliori. La cosa che dobbiamo sperare è vedere sempre quel bicchiere mezzo pieno… come mi ha regalato stamattina Fiorello che mi ha riempito quello schermo nero che ho davanti agli occhi di felicità. Poi ognuno ci mette quello che vuole. Cerchiamo sempre la fantasia e la felicità”. Grazie di esistere davvero Vincenzo Mollica.