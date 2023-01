Vincenzo Mollica festeggia i suoi 70 anni con Fiorello: che emozione a Viva Rai 2

Che emozione la festa di compleanno per Vincenzo Mollica a Viva Rai 2: Fiorello commuove

Sentire tutte le persone per strada cantare per Vincenzo Mollica, vedere altra gente affacciata alla finestra per un omaggio al grande giornalista è stato davvero molto bello. Merito in parte anche di Fiorello che ha voluto nella puntata di Viva Rai 2 in onda il 27 gennaio, celebrare il giorno del compleanno di Vincenzo Mollica. Impossibile non commuoversi di fronte a quello che abbiamo visto questa mattina su Rai 2. Impossibile non emozionarsi con le parole di Mollica, un inno alla vita. Un momento davvero magico e unico quello che abbiamo visto poche ore fa. Fiorello è legatissimo al giornalista Rai e non poteva che festeggiarlo e omaggiarlo in modo speciale. Per l’occasione un omaggio anche da parte di Giorgia Meloni, presidente del consiglio. O meglio, della finta Giorgia Meloni ma con Fiorello vale tutto si sa!

L’omaggio di Fiorello a Vincenzo Mollica

Nell’intervista al Corriere della sera rilasciata proprio in occasione del suo 70esimo compleanno, Vincenzo Mollica aveva anticipato che avrebbe festeggiato con il suo amico Fiore il compleanno. Ma nessuno pensava ci sarebbe stato modo di commuoversi davvero così tanto.

Fiorello ha pensato davvero a tutto, non solo alla torta speciale, non solo al corpo di ballo che ha accompagnato il momento con una coreografia sulle note di Happy Birthday ma c’è stato anche altro. Il conduttore di Viva Rai 2 organizzato anche una clip con gli auguri di tanti volti noti della musica e dello spettacolo italiano – da Elisa a Sangiorgi – e la redazione ha confezionato una clip con alcuni dei grandi nomi intervistati da Mollica nei suoi 40 anni di Tg1, passando dalle chiacchierate con Fellini e Benigni ai sorrisi di Lady Gaga e Sharon Stone. Tutti personaggi che Vincenzo Mollica ha incontrato realmente nella sua vita e ha avuto il piacere e l’onore di intervistare. Difficilmente ci sarà un altro Vincenzo Mollica nella storia del giornalismo italiano. Mollica non poteva che ringraziare il suo grande amico Fiorello e non solo per la festa organizzata questa mattina. Lo ha ringraziato perchè ogni giorno si sveglia e sa che avrà la carica di energia giusta con Viva Rai 2! Bellissimo messaggio.

Vincenzo Mollica è entrato a far parte della redazione del Tg1 nel 1980. E al Corriere della sera in occasione del suo 70esimo compleanno, ha rivelato qualcosa in più: «Con il Dalai Lama. Ero appena stato assunto in Rai da Emilio Rossi e Nuccio Fava, a due giorni di distanza da Enrico Mentana, e ci spedirono entrambi agli Esteri per farci le ossa: eravamo i più giovani. Mi mandarono al Grand Hotel per questa conferenza stampa in cui il Dalai Lama fece i suoi discorsi pacifisti, ma io ottenni anche l’intervista. Quando tornai tutto contento da Ottavio Di Lorenzo lui mi spense: “Bene, fai un minutino per la notte”».