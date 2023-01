Aurora Ruffino: “Sono in crisi esistenziale” dopo Lidia di Black out

La sincerità di Aurora Ruffino nel parlare della crisi che sta vivendo dopo avere interpretato Lidia di Black out

E’ un’intervista da non perdere quella di Aurora Ruffino, Lidia di Black out, a Oggi è un altro giorno, quella in cui confessa la sua crisi esistenziale, che dura ancora oggi, iniziata con la fine delle riprese. Terminato il lavoro sul set per Black out Aurora Ruffino ha iniziato ad avvertire una crisi come quella del suo personaggio. “Sono andata in crisi e ci sono ancora dentro. Sto cercando davvero di capire veramente chi sono, cosa desidero nella mia vita, cosa voglio per me. Una crisi legata anche alla mia ricerca spirituale, nel senso della vita, chi siamo noi come esseri umani”. Giudica la crisi come una benedizione, Aurora Ruffino spiega che anche per lei sono occasioni che riportano alla vita, a rinascere. “Il dolore fa parte della crisi ed è una cosa da cui non si può scappare. La puoi rifiutare ma così non risolvi e si ripresenterà ancora”.

Aurora Ruffino a Oggi è un altro giorno, l’abbraccio con Anna Valle

“Lidia è una donna sotto choc, che ha perso l’uomo che ama. Si trova in una situazione terribile, si sente sola e tutti si appoggiano a lei cercando un aiuto che non è in grado di dare – ha detto in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni – quando ho letto il copione mi sono subito appassionata al personaggio e alla storia non comune: un thriller catastrofico, legato alla neve e alla montagna”.

E come tutti gli altri lavori Aurora Ruffino l’ha vissuto in modo intenso, come una vera crescita, anche nella vita privata.

Ospite prima di lei a Oggi è un altro giorno Anna Valle. E’ dolcissimo il momento che le due attrici hanno vissuto in studio. La Valle stava lasciando lo studio, era già dietro le quinte ma Aurora voleva salutarla almeno da lontano. Anna Valle è tornata davanti alle telecamere, il loro abbraccio è stato commovente. Sono state madre e figlia per tre anni nella fiction “Questo nostro amore” e Aurora Ruffino racconta che l’ex Miss Italia l’ha aiutata tantissimo, che sa molto di lei, l’ha vista piangere e ridere, quando la incontra è davvero come se incontrasse una persona cara di famiglia.