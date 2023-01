Blackout ultima puntata anticipazioni: tutte le teorie sul finale

Lunedì ultima puntata di Blackout e sono tante le teorie sul finale: la più ricorrente riguarda Irene, è lei l'assassina? L'infermiera lavora per la camorra?

C’è davvero troppa carne sul fuoco per immaginare che cosa succederà nell’ultima puntata di BlackOut-Vite sospese in onda il 6 febbraio 2023. Ma una piccola rivelazione fatta nei minuti finali della terza puntata, apre a nuovi inattesi scenari che potrebbero spiegare tante cose. Si cerca un assassino, che forse è una assassina? E’ Irene la donna che ha ucciso Max e che sta giocando alle spalle di tutti, celando una seconda identità? Irene è la fidanzata di Marco, la donna giusta al momento giusto ma forse chissà, lei e il meccanico potrebbero non essersi conosciuti per caso, visto che la camorra muove sempre le sue pedine nel momento giusto. Giovanni lo sappiamo, ha un ciondolo con il dado, la collana che suo fratello gli aveva regalato quando erano ancora giovani, prima di finire in carcere. Quella collana, segno di appartenenza, Giovanni non l’ha mai tolta e continua a indossarla. Irene, come abbiamo visto nella terza puntata di BlackOut, ha il medesimo ciondolo. Il dado, il numero sei che ritorna. E potrebbe appunto, non essere un caso: è stata assoldata per avere una storia con l’ex marito di Claudia e scoprire dove l’avessero nascosta per il programma protezione testimoni? Chi ha ucciso Max, dovrebbe saper usare bene le armi e forse Irene, è davvero la persona che stiamo cercano. Una story line questa, che non necessariamente si intreccia con l’altra vicenda, quella dei russi. E se quell’elicottero invece fosse legato alla bambina che non parla e suona il violino? Nessuno fino a questo momento ha chiesto informazioni su quella bambina al padre. E se invece fosse stata rapita e sull’elicottero ci fosse stato suo padre, alla ricerca della figlia? Non necessariamente chi ha bruciato il vocabolario russo, deve per forza essere legato a quanto accaduto.

Una storia nella storia che ci porta anche a un’altra teoria, quella della finta valanga.

Blackout anticipazioni ultima puntata: la valanga è stata causata dall’uomo?

Vi abbiamo già detto che in questa serie ci sono tante stranezze: una su tutte riguarda il fatto che nessuno, dopo oltre una settimana, abbia cercato i superstiti. Nessun familiare da fuori, neppure il corpo dei carabinieri, pur avendo due colleghi sulla valle, con una testimone per un processo per omicidio da proteggere. Insomma molto strano. A questo punto c’è solo una teoria valida: che fuori dalla valle dell’Hotel, ci sia una situazione ancora più complicata e difficile da gestire, una sorta di apocalisse, che ha portato magari vittime, distruzione e che abbia distratto dal pensare che anche nel resort, poteva esserci qualcuno.

E c’è anche la storia dalla valanga: causata in modo artificiale? Qualcuno ha creato delle esplosioni che possono poi aver provocato la valanga e quello che tutti hanno pensato essere un terremoto era altro? Le teorie sono davvero tante e che tutto si risolva in una sola puntata, l’ultima in onda la prossima settimana è complicato. C’è anche tutta la vicenda del piccolo Hamid…Insomma tanti, troppi punti interrogativi. Ma visto che il pubblico ha premiato con affetto la serie, con ascolti molto alti per Blackout adesso non si aspetta un finale aperto ma spera che nella quarta e ultima puntata, a tutti ci sia una spiegazione.