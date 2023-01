Eleonora Daniele: “La morte di Ludovico Di Meo mi ha sconvolta, nemmeno il tempo di un ciao”

Eleonora Daniele sconvolta per la morte di Ludovico Di Meo, chiude in lacrime la puntata di oggi di Storie Italiane

Eleonora Daniele termina con un addio molto doloroso a Ludovico Di Meo la puntata di oggi 30 gennaio 2023 di Storie Italiane. E’ un dolore immenso quello che prova la conduttrice, si vede dalla fatica che fa nel non fare scendere le lacrime. E’ sconvolta dalla morte di Ludovico Di Meo, nessuno si aspettava che accadesse, in pochi sapevano che aveva subito un’operazione al cuore, anche per questo quando ieri Eleonora Daniele e gli altri della Rai hanno saputo che era morto non riuscivano a crederci. “Ludovico Di Meo non è stato solo un grande vice direttore ma un amico, un consigliere. Io non mi sarei mai aspettata che potesse arrivare una notizia del genere”. Eleonora Daniele nel silenzio totale dello studio di Storie Italiane cerca di trovare la forza per non crollare.

Eleonora Daniele, l’addio a Ludovico Di Meo

“Era giovane e in piena forza, io non sapevo nemmeno avesse avuto questo intervento al cuore, almeno come abbiamo letto. Non c’era nulla che potesse fare presagire che andasse via così velocemente”.

“Quando un amico se ne va via così in questa maniera e non puoi nemmeno salutarlo, nemmeno dirgli un ciao. Insomma, è davvero un grande trauma per noi, per tutta la Rai. Per noi è davvero una grande perdita perché Ludovico era veramente un grande giornalista, uno straordinario giornalista che ha reso possibile tanti servizi e trasmissioni della Rai, era uno di noi. E’ uno di noi…”.

E’ a lui che si rivolge la conduttrice: “Ludovico io non voglio pensarti al passato, voglio pensarti al presente, pensare che tu sei sempre qui con noi a darci altri consigli come hai sempre fatto. Ti abbiamo sempre voluto tutti bene, ti vogliamo bene, ti vogliamo veramente bene” si blocca Eleonora Daniele chiude così, commossa fino alle lacrime. Termina così oggi la puntata di Storie Italiane, con la foto di Ludovico Di Meo. E’ doloroso e complicato accettare la morte di qualcuno quando non c’è un ultimo saluto né il tempo di pensare un attimo prima dell’addio che stiamo per perderla per sempre.