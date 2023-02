Il pubblico de La vita in diretta stufo dei soliti temi? Rigau non fa ascolti

Ascolti in calo per La vita in diretta, il pubblico è stufo delle solite interviste e dei soliti temi?

Sono giorni che La vita in diretta sta subendo un notevole calo di ascolti. La cosa non preoccupa probabilmente Rai 1 che resta sempre sopra Canale 5 e che continua il trend positivo. Ma si è passati, nelle ultime puntate, da una media di quasi 3 milioni di spettatori a una media di 2 milioni, come è successo ieri, con la puntata del primo febbraio. A pochi giorni da Sanremo tra l’altro, La vita in diretta si sta concentrando molto sulla vicenda legata a Gina Lollobrigida e poco al Festival. Da lunedì si parla molto di Rigau, c’è stata una lunga intervista nella puntata del 31 gennaio, poi una pausa con “il meglio di” e alcuni stralci nella puntata di martedì e ieri, Alberto Matano, è tornato a intervistare l’imprenditore spagnolo. Il pubblico di Rai 1 però ha avuto una sorta di rifiuto nei confronti di questo aspetto della vicenda, quasi del tutto disinteressato a questa narrazione. E’ forse arrivato il momento di voltare pagina? E’ forse arrivato il momento di tornare a occuparsi di altro?

Vediamo i numeri per capire quello di cui parliamo.

Iniziamo con i dati della puntata de La vita in diretta del primo febbraio, pericolosamente vicina agli ascolti di Pomeriggio5 ( seconda parte in sovrapposizione) . La vita in diretta nella presentazione 1.691.000, 17.80% e nel programma 2.109.000, 18.44%. Su Canale 5 il primo febbraio invece Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.248.000, 12.72%, nel programma 1.702.000, 14.92% e nel segmento I Saluti 1.934.000, 14.60%. Va detto che anche il programma di Barbara d’Urso segue a ruota La vita in diretta. Martedì infatti nello studio di Canale 5 c’era la medesima intervista a Rigau. Forse anche per questo il pubblico è stufo.

Tre giorni di calo per La vita in diretta

Ieri dunque, media di 2,1 milioni di spettatori e meno del 20% di share. Sia chiaro, restano sempre grandi numeri ma Matano aveva abituato ad altri risultati.

Nella puntata del martedì La vita in diretta nella presentazione 1.785.000, 19.1%, e nel programma 2.290.000, 20.4%. Nella puntata di lunedì: La vita in diretta nella presentazione 1.978.000, 20.13% e nel programma 2.567.000, 21.56%. La puntata di venerdì scorso: La vita in diretta nella presentazione 2.021.000, 20,32% e nel programma 2.580.000, 21,93%. Insomma il pubblico ha davvero un rifiuto, tre giorni di calo di fila no, non sono un caso.

Nulla di preoccupante visto che si stanno scaldando i motori in vista di Sanremo e immaginiamo che già da lunedì il programma di Rai 1 tornerà a fare numeri da record.