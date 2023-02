La villa di Rigau in Spagna, la battuta di Matano: “Un luogo da sogno all’insegna della sobrietà”

Alberto Matano mostra la villa di Rigau in Spagna. L'intervista a La vita in diretta oggi è diversa dalle altre

Un’altra puntata de La vita in diretta e ancora una volta c’è Rigau ospite di Alberto Matano ma c’è qualcosa di diverso oggi. Rigau è nella sua villa spagnola che il conduttore desidera mostrare a tutti. Alberto Matano sorride ma il suo sorriso è tutto un programma. Il panorama della villa è incantevole, l’interno della villa meno. Pieno di tante cose, così tante che si fa fatica a identificarle, mentre la foto di Rigau con Gina Lollobrigida è dentro un armadio, lui la mostra e poi la chiude di nuovo lì dentro. Rigau mostra anche la sua camera da letto, anche lì tantissimi oggetti, anche due telefoni sul comodino, uno con la linea solo per Gina Lollobrigida. Sul letto una coperta con tante code di chissà quali animali, non è di certo ecologica. Alberto Matano ha voglia di dire che quella villa è un luogo da sogno all’insegna della sobrietà. Sembra prendere in giro il suo ospite a distanza ma in questo modo Rigau appare rilassato, diverso dalla precedente puntata, non è sulla difensiva, almeno per il momento.

Il film di Rigau con Gina Lollobrigida

“34 anni di differenza e una storia d’amore quella tra Gina Lollobrigida e Javier Rigau, una storia ufficializzata nel 2006 con un matrimonio annunciato e poi annullato” inizia il servizio. “Questo è il film” dice Alberto Matano che continua a sorridere con evidente ironia. Matano sta assecondando l’uomo che continua a ripetere di essere il marito di Gina Lollobrigida?

Tra un’intervista e un’altra mostrata a La vita in diretta, dal 2006 fino a pochi mesi fa, l’intenzione di Alberto Matano è quella di mostrare con i fatti, con le interviste di Gina Lollobrigida la realtà, dall’inizio alla fine. Lo sanno tutti, la Lollobrigida aveva annunciato il matrimonio ma poco dopo aveva anche annullato tutto. Sembrava non ci fosse alcun problema tra la Lollo e Rigau ma poi tutto precipita quando l’attrice scopre che si erano sposati per procura a sua insaputa.

Javier Rigau siede nel salone della sua villa spagnola, calmo ma Matano inizia: “Cominciamo a ragionare. Veniamo alla conclusione perché abbiamo raccontato tutta la storia ma arriviamo al momento in cui Gina si ammala e Javier torna, chi ti ha avvisato?”. “E’ stata una cosa tra famiglia, Milko mi ha chiamato per dirmi che la madre si era aggravata”.

“Cosa accade quando arriva nella clinica, vogliamo fare chiarezza?” “Mi ha fatto un grandissimo sorriso, mi ha fatto l’occhietto che è una cosa vecchia tra noi. Senza dire niente mi ha fatto l’occhietto. Grazie a Dio ho potuto salutarla. Io sono rimasto in pace e durante questi 13 anni io ho viaggiato a Roma tutti i mesi per sapere come stava, per recuperarla”.

Matano arriva alla domanda sul cosa vuole fare adesso. Rigau si commuove e parla della vita che ha passato accanto a lei. Alberto ringrazia Rigau per il racconto: “per avere raccontare un pezzo di una verità che poi ognuno porta con sé”. A voi le conclusioni.