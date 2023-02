Boom Coppa Italia, Che Dio ci aiuti 7 cala ancora e va in pausa: gli ascolti

Ottimi numeri per Canale 5 che con la Coppa Italia batte Rai 1 e condanna Che Dio ci aiuti 7 a scendere sotto i 5 milioni: ecco i dati del 2 febbraio 2023

Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata agli ascolti: che cosa abbiamo visto nella serata del 2 febbraio 2023? I dati auditel relativi alla prima serata ci rivelano che giovedì 2 febbraio vince nel prime time la Coppa Italia, come era prevedibile. Si sono sfidate due squadre di primo livello, Juve e Lazio e c’era da aspettarsi che Canale 5 volasse sopra ai 5 milioni di spettatori, come è accaduto.

Una buona settimana per Canale 5 che grazie al calcio, torna a dire la sua anche in prima serata con ottimi ascolti arrivati dalle partite di Coppa Italia. Va sempre bene la fiction di Rai 1 Che Dio ci aiuti 7 anche se, come facevamo notare settimana scorsa, pur restando una serie leggera, ha perso un po’ quella brillantezza che ne ha caratterizzato le prime stagioni diventando un po’ troppo simile a se stessa ( ma anche a Don Matteo, altra serie di successo della Lux Vide). Insomma ci vorrebbe una piccola rivoluzione per poter portare linfa fresca nella narrazione, e soprattutto ci vorrebbe la volontà di distaccarsi da un modello facile da seguire, per dare al pubblico qualcosa di diverso. Dopo dieci anni, sarebbe anche giusto. Calare anche sotto i 5 milioni, è un dato che fa riflettere. Vedremo che cosa succederà dopo la pausa, che bene non farà alla fiction. Ma si sa, c’è Sanremo…

Gli ascolti della prima serata: ecco i dati auditel del 2 febbraio 2023

Su Canale5 la partita di Coppa Italia Juventus-Lazio ha incollato davanti al video 5.178.000 spettatori con uno share del 23.7%

4.306.000 spettatori pari al 21.8% di share per la quarta puntata di Che Dio ci aiuti 7 in onda il 2 febbraio 2023 su Rai 1. Secondo posto quindi per la fiction con Francesca Chillemi. Su Italia1 Harry Potter e il calice di fuoco ha raccolto 1.099.000 spettatori (6%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.138.000 spettatori (7.5%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 845.000 spettatori pari al 5.4%.

Su Rai2 The Misfits fa 709.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 Splendida Cornice è seguito da 713.000 spettatori con il 3.4%. Su Tv8 Quelle Brave Ragazze segna 503.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Sei giorni sette notti è visto da 397.000 spettatori (1.9%).