Un altro boom per The Voice Senior, finale flop per Fosca Innocenti

Gli ascolti del 3 febbraio 2023: è ancora boom per The Voice Senior male Vanessa Incontrada su Canale 5

Venerdì sera la musica di Rai 1 e lo spettacolo di The Voice Senior regalano a Rai 1 un altro successo. Vince ancora The Voice Senior: doppio appuntamento questa settimana e doppio trionfo per Antonella Clerici. Il programma tornerà dopo Sanremo ma nel frattempo tutta la squadra di The Voice Senior si gode un alto successo. Gli ascolti del 3 febbraio 2023 vedono il trionfo di Antonella Clerici che si porta a casa la seconda vittoria questa settimana. Un altro boom di ascolti: si vola con il 24 % di share. 10 punti in più rispetto alla fiction con Vanessa Incontrada. L’ultima puntata di Fosca Innocenti 2 chiude al ribasso con quasi la metà degli spettatori di The Voice Senior che al venerdì sera torna a volare con 4 milioni di spettatori.

Gli ascolti del 3 febbraio 2023: ecco i dati auditel della prima serata

Vince senza nessuna difficoltà The voice senior che si conferma amatissimo dal pubblico. La puntata in onda il 3 febbraio 2023 ha registrato un ascolto medio di 4.065.000 spettatori pari al 24.6% di share. Su Canale5 l’ultima puntata di Fosca Innocenti 2 non ha fatto neppure il migliore risultato della stagione, come ci si aspetterebbe da un’ultima puntata. Un flop per Canale 5 con 2.337.000 spettatori con uno share del 14%. Su Italia1 I mercenari 3 ha raccolto 1.259.000 spettatori (6.8%).Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.119.000 spettatori (7.6%).

Su Rai2 N.C.I.S. è stata vista da da 837.000 spettatori (4.1%), mentre N.C.I.S. Hawai’i da 601.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 Quei due: Edda e Galeazzo Ciano è seguito da 489.000 spettatori con il 2.6%. Su La7 Propaganda Live raggiunge 726.000 spettatori e il 5.1%. Su Tv8 Cucine da Incubo segna 454.000 spettatori (2.6%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è visto da 660.000 spettatori (3.4%).