Domenica IN speciale Sanremo 2023: le anticipazioni del 5 febbraio

Puntata speciale dedicata a Sanremo quella di Domenica IN del 5 febbraio 2023: ecco tutti gli ospiti

Domenica 5 febbraio, dalle ore 14 alle su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 21^ puntata dell’edizione 2022/2023 di Domenica In condotta da Mara Venier. E ovviamente, come potrete immaginare, ci sarà una lunga, lunghissima pagina, dedicata al Festival. In attesa di traslocare a Sanremo, per la puntata post finale del Festival, Mara Venier da Roma, farà compagnia al pubblico di Rai 1 con una puntata quasi del tutto musicale. Sale la febbre in vista di questa nuova edizione del Festival e il pubblico della Rai vuole sapere le ultime news da Sanremo. Non mancheranno le notizie sul Festival in diretta su Rai 1 domenica. Scopriamo dunque le anticipazioni che ci rivelano anche la lista dei nomi degli ospiti per la prossima puntata di Domenica In!

Domenica In anticipazioni 5 febbraio 2023: tutti gli ospiti di Mara Venier

Tanti gli ospiti che interverranno in studio. In apertura, un ampio spazio dedicato alla storia del Festival di Sanremo con i cantanti Bobby Solo, Rosanna Fratello, Maurizio Vandelli, Marina Occhiena, i New Trolls, i Jalisse, Francesca Alotta e Oliver Skardy (ex leader dei Pittura Fresca) che si esibiranno con i loro cavalli di battaglia sanremesi, mentre in qualità di opinionisti, ci saranno Marino Bartoletti, Pino Strabioli e Adriano Aragozzini, Direttore Artistico del ‘Festival di Sanremo’ dal 1989 al 1993. La nota giovanile di questa nuova puntata di Domenica IN sarà ancora una volta Pierpaolo Pretelli che questa volta si esibirà in una delle sue performance più riuscite a ‘Tale e Quale Show’ imitando il cantante Irama.

Daniele Ivaldi, storico chitarrista di Shel Shapiro e di tanti altri artisti, presenterà in anteprima il brano “Felici e contenti” nel quale si esibisce insieme a Nico Di Palo, voce storica dei New Trolls. Patrizia Reitano, moglie dell’indimenticabile Mino Reitano, sarà protagonista di un’ampia intervista nella quale ripercorrerà la loro lunga storia d’amore e il grande successo di uno dei cantautori più amati in Italia e nel mondo, scomparso il 27 gennaio 2009.

L’appuntamento dunque, con la nuova puntata di Domenica IN è per il 5 febbraio in diretta alle 14 su Rai 1.