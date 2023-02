Lolita Lobosco 2 vince ma cala, Canale 5 va 14 punti sotto

Vince ancora Lolita Lobosco 2 con Luisa Ranieri: ecco i dati del 5 febbraio 2023

Gli ascolti del 5 febbraio 2023: chi ha vinto la sfida in prima serata? Rai 1 conquista la prima serata della domenica, anche questa settimana. Luisa Ranieri con la sua Lolita Lobosco è una garanzia per il prime time domenicale anche se gli ascolti delle puntate iniziano a calare. Sicuramente molto sotto rispetto alla prima stagione. Lolita Lobosco 2 non si è mai avvicinata, per numero di spettatori, ai record che aveva fatto con la prima serie ( ma questo, come abbiamo ripetuto migliaia di volte è normale, visto che per due anni tutta la nostra vita è stata influenzata da una pandemia che ci ha tenuti chiusi in casa). Restano comunque numeri d’oro quelli di Lolita Lobosco 2 che nella serata del 5 febbraio vince superando Canale 5 con ben 14 punti di distacco in share. Cala però e cala sotto i 5 milioni di spettatori.

Vediamo quindi i numeri della prima serata del 5 febbraio 2023.

Gli ascolti del 5 febbraio 2023: ecco i dati della prima serata

Vince Luisa Ranieri il 5 febbraio 2023; su Rai1 Le Indagini di Lolita Lobosco 2 viene vista da una media di 4.790.000 spettatori pari al 25.8% di share. Su Canale5 la prima tv di Fino all’ultimo indizio ha raccolto 2.147.000 spettatori con uno share dell’11.5%. Su Rai3 Che Tempo Che Fa ha incollato davanti al video 2.194.000 spettatori pari al 10.7% e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.438.000 spettatori pari al 9.4%. Non eccezionali gli ascolti del programma di Rai 3, puntata forse sottotono. Su La7 Non è l’Arena ha registrato 1.018.000 spettatori pari al 7%. Su Italia1 Tata Matilda e il grande botto è scelto da 1.083.000 spettatori pari al 5.7%.

Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles ha interessato 784.000 spettatori (3.8%), mentre Blue Bloods 700.000 spettatori (3.6%).

Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 493.000 spettatori (3.4%). Non c’è gara da Rete 4 e La7, il talk di Brindisi non decolla. E per numero di spettatori perde anche contro TV8 se non fosse per la sua durata che va oltre la mezzanotte.

Su Tv8 4 Hotel segna 505.000 spettatori (2.9%). Sul Nove Only Best – Comico Show è seguito da 262.000 spettatori (1.4%).