I Pooh stonano a Sanremo 2023, Eleonora Daniele lo sottolinea ma l’omaggio a Stefano salva tutto

I Pooh hanno stonato molto a Sanremo 2023. Eleonora Daniele lo fa notare più volte

E’ Eleonora Daniele a parlare delle stonature dei Pooh a Sanremo 2023, lo fa ad inizio puntata di Storie Italiane. Ieri sera la lunghissima esibizione dei Pooh, la reunion per ricordare Stefano D’Orazio, in onore alla loro musica ma I Pooh hanno stonato e non poco. Brutto dirlo? Red Canzian, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Riccardo Fogli lo sanno, lo sanno tutti, sono dei grandi professionisti, hanno fatto grandi cose nella musica italiana ma dovrebbero pretendere di meno dalle loro voci. Red forse regge più di tutti e loro lo sanno, restano tutti dei grandi artisti ma non è semplice pensare di trasformare le loro canzoni, pretendere meno da note che diventano sempre più lontane. A Storie Italiane Eleonora Daniele saluta Tiziana Giardoni, la moglie di Stefano D’Orazio. E’ l’omaggio al batterista scomparso troppo presto che conta, ma i Pooh non meritano di stonare.

I Pooh stonati ne parla Eleonora Daniele

Era il 13 dicembre del 2016 a Bologna, i Pooh sono scesi dal palco e hanno salutato per l’ultima volta il pubblico che non ha mai dimenticato loro. E ieri sera a sei anni dopo l’addio e soprattutto dopo la scomparsa di Stefano D’Orazio eccoli risalire di nuovo per Sanremo 2023 sul palco che li ha visti vincitori con “Uomini Soli” pezzo straordinario.

Eleonora Daniele è entusiasta per la reunion, per l’omaggio a Stefano D’Orazio, per avere Tiziana Giardoni in studio ma non perde il filo: “Qualche stonatura è arrivata ma poi il nostro pensiero va a Stefano D’Orazio” commenta la conduttrice, una delle pochissime a dire la verità. “Sarà l’emozione” le dice uno degli ospiti di Storie Italiane. “Sì va bene però ta ta è un attimo” ribadisce Eleonora Daniele. Hanno stonato e basta, i Pooh hanno stonato, la Daniele annuncia che ne parlerà anche in seguito ma quando il gruppo si presenta da Sanremo ai microfoni di Storie Italiane sono solo complimenti. Difficile infierire con dei grandi che hanno fatto la storia della musica italiana ma in qualche modo bisogna risolvere.

Salva tutto l’emozione per Stefano D’Orazio, la commovente standing ovation del pubblico al Teatro Ariston. Tiziana che racconta del messaggio di questa mattina di Amadeus, felice che a lei sia piaciuto perché lui si è commosso tanto ieri sera, l’abbiamo visto tutti. Grazie Pooh ma pensate a come risolvere il problema.