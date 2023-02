Anche Antonella Clerici perdona Blanco e gli augura buon compleanno

Antonella Clerici fa gli auguri a Blanco e lo perdona dopo Sanremo 2023

La saggezza di Antonella Clerici che parla di Blanco e del suo comportamento a Sanremo 2023 è quella di una madre ma anche di una professionista, che tra l’altro ha anche condotto il festival di Sanremo e con i giovani ha grande esperienza. Oggi è il compleanno di Blanco, Antonella Clerici nella sua cucina di E’ sempre mezzogiorno sceglie anche lui tra i personaggi famosi a cui fare gli auguri. Compie 20 anni, solo per questo va giustificato dopo la sua reazione al festival? C’è tutto un mondo dietro quel comportamento: era previsto, non era previsto, la verità come sempre sembra stare nel mezzo. Blanco l’ha fatta grossa a Sanremo 2023 ma ha chiesto perdono e tra quelli che lo sostengono pur tirandogli le orecchie c’è Antonella Clerici. Non è piaciuto a nessuno vederlo distruggere fiori e vasi col rischio di rovinare anche altro della scenografia sanremese. Brutte immagini ma Blanco ha anche sbagliato le risposte quando Amadeus gli ha chiesto cosa l’avesse fatto arrabbiare così tanto da combinare quel guaio. Blanco non ha chiesto scusa, Blanco ha chiesto di essere perdonato perché consapevole della sua caduta sul palco dell’Ariston. Le rose rosse messe a sua disposizione durante l’esibizione erano tutte senza spine, parte di quella distruzione era quindi prevista ma sembra che il cantante non sia stato capace di fermarsi, di capire il limite. Troppo giovane, Antonella Clerici lo rimprovera ma dice qualcosa di molto importante.



Antonella Clerici a E’ sempre mezzogiorno fa gli auguri a Blanco

E’ il compleanno di Blanco, compie 20 anni e Antonella Clerici ha un augurio bellissimo per lui: “Ha avuto qualche intemperanza ma è un ragazzo che si farà”. Non avrebbe potuto dire niente di più giusto. Lì dove molte persone parlano troppo la Clerici con pochissime parole è riuscita a dire tutto, a tirargli le orecchie per quelle intemperanze, a perdonarlo solo perché è giovane ma a prevedere che saprà diventare anche lui un vero artista perché ha il talento che nessuno gli può negare, per il resto c’è tempo.

Nei giorni scorsi Antonella Clerici non aveva detto nulla sul comportamento di Blanco sul palco, era troppo facile, erano orribili quelle immagini.