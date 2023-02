Enzo Iacchetti piange per le parole del figlio a Verissimo

Enzo Iacchetti a Verissimo ha ascoltato le parole di suo figlio Martino e non ha retto, ha pianto

Vedere Enzo Iacchetti in lacrime per suo figlio Martino sorprende, l’abbiamo sempre visto ironizzare, capace di far ridere tutti. A Verissimo ospite di Silvia Toffanin con Vittoria Belvedere per promuovere il loro ultimo lavoro a teatro, Enzo Iacchetti non si aspettava di vedere suo figlio Martino in video. Un video messaggio che l’ha commosso fino alle lacrime. Iacchetti ha dovuto mordicchiarsi un dito per non fare scendere quelle lacrime ma l’emozione era fortissima. E’ sempre stato molto riservato e ha protetto la sua vita privata, la sua famiglia, si conosce poche del signor Enzino, come lo chiama il collega più caro che ha, dietro il bancone di Striscia la notizia. I periodi difficili esistono per tutti e poi per fortuna torna il sole ma non c’è niente di più importante e bello che ascoltare i figli mentre ti elogiano. Una sorpresa meravigliosa per Enzo Iacchetti sentire da suo figlio Martino quelle parole.

Enzo Iacchetti a Verissimo, le parole di suo figlio Martino

Le foto insieme di padre e figlio ed Enzo Iacchetti racconta che suo figlio ha la sua stessa passione per il teatro, che già da piccolo prendeva i suoi copioni, li leggeva. Per lui era importante che Martino fosse felice, anche facendo qualsiasi altro lavoro, il più semplice magari. Martino ha scelto il teatro ed è dal teatro dove sta lavorando che invia il messaggio al suo papo. Così lo chiama, papo, ed è dolcissimo.

“Ciao a tutti, ciao papo, ciao Vittoria, sono qui nella scuola di teatro di Milano dove lavoro e dove si parla e si mangia teatro ogni giorno e a ogni ora del giorno della notte – è Martino che inizia il suo messaggio per papà Iacchetti – L’ho imparato fin da piccolo a stare in teatro grazie anche al fatto che vedevo sempre papà muoversi sul palco. E recentemente l’ho rivisto qualche sera fa sul palco con la stessa forza, con lo stesso cuore, con la stessa anima bellissima che riesce a portare sul palco e a trasmettere alle persone che lo guardano. E io ogni volta anche adesso imparo qualcosa. Da lui che la sopra mi sembra un gigante. Vi auguro il meglio per questa tournée. Andate tutti a teatro!”.

L’emozione di Enzo Iacchetti arriva già con la prima immagine di suo figlio e diventa sempre più forte, fino alle lacrime.