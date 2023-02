Fiorello svela un aneddoto su C’è posta per te: “Hanno detto no a Maria, c’è del malcontentismo”

Scottanti le rivelazioni di Fiorello sulla puntata di oggi di C'è posta per te: ecco che cosa ha raccontato a Viva Rai 2 dopo Sanremo...

Proprio ieri vi avevamo parlato di una stranezza che riguardava C’è posta per te. Oggi, come saprete, il programma di Maria de Filippi andrà regolarmente in onda in prima serata, sfidando, se così possiamo dire, la finale di Sanremo 2023. Il comunicato ufficiale di ieri, ha fatto sorgere qualche dubbio, visto che la puntata di C’è posta per te dell’11 febbraio 2023 non avrà nessun ospite in studio. Avevamo quindi pensato che si fosse trattato di una scelta tattica, non sprecare l’ospite o in caso di ascolti disastrosi, poter dire che era una puntata fatta di gente comune e poteva anche starci. Ma è stato invece Fiorello a rivelare quelli che sarebbero i motivi per i quali stasera andrà in onda una puntata di C’è posta per te senza nessun ospite. Pare che siano stati proprio i VIP che hanno registrato le storie per la puntata in onda contro il Festival a negare il permesso di essere “collocati” in questa serata. E come dargli torto, andare in onda nella puntata meno vista di sempre ( potrebbero esserlo o forse no). Questa notte dunque, da Viva Rai 2, Fiorello ha parlato proprio di questo, raccontando il retroscena di cui sarebbe a conoscenza.

La rivelazione di Fiorello su C’è posta per te: c’è dal malcontentismo

Ecco che cosa ha raccontato Fiorello in diretta a Viva Rai 2: “Tra l’altro sapete che domani sera c’è Maria de Filippi in televisione. E io so un bel retroscena. Caro Pier Silvio Berlusconi sappi che c’è del malumore e del malcontento nella tua azienda. “

Il comico ha continuato: “Siccome domani sera va in onda Maria De Filippi con C’è Posta Per Te, che è registrato, ma… nelle storie di Maria De Filippi ci sono anche dei vip. tutti questi artisti che erano stati messi in questa puntata si sono arrabbiati. Dicevano ‘no, io non voglio andare in onda contro Sanremo’. Non vogliono essere trasmessi nella stessa serata del Festival. “

L’ospite previsto per la puntata dell’11 febbraio doveva essere Renato Zero, stando alle parole di Fiorello. Il conduttore di Viva Rai 2 ha raccontato: “E ad esempio Renato Zero era nella puntata di domani ed è andato lì e ha detto ‘no non voglio’. Non vuol andare in onda, c’è del malcontentismo”.