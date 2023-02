Da C’è posta per te spariscono gli ospiti vip nella puntata contro Sanremo: la scelta

C'è posta per te andrà in onda contro Sanremo ma Maria de Filippi non avrà storie con ospiti vip

Facciamo una premessa d’obbligo. Mediaset ha fatto bene a decidere di contro programmare contro Sanremo. Avrebbe dovuto farlo in tutti questi anni, senza permettere a Rai 1 di avere il dominio assoluto di 5 serate in prime time. Il vero problema però è che la contro programmazione non esiste, nel senso che, i programmi proposti, sono troppo deboli. Il motivo è assai banale: la programmazione di Canale 5 in prime time è imbarazzante, in termini di ascolti. Se togliamo C’è posta per te, tutto il resto è noia, per cui era chiaro che il Grande Fratello VIP, Le Iene o simili, non avrebbero che fatto il solletico ad Amadeus. Quando 15 anni fa si contro programmava, il Grande Fratello faceva 6-7 milioni di spettatori in prima serata. Aveva un senso, il tutto. Oggi non ne ha. Per questo è complicato immaginare che cosa ci si aspetti anche dallo scontro con C’è posta per te, che potrebbe essere il solo programma a dare in qualche modo fastidio. E ora, alla luce di quanto sta succedendo nelle ultime ore, viene da pensare che forse un piccolo passo indietro, anche Maria de Filippi lo abbia fatto. Il motivo? Da giorni si parla di una puntata show di C’è posta per te con Tiziano Ferro protagonista di una bellissima storia. Non solo, tra gli altri ospiti ci sarebbe dovuta essere anche Luciana Littizzetto, per la solita lettera inviata a Maria. E tra gli altri nello studio di C’è posta per te sarebbero dovuti arrivare anche Tommaso Zorzi, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Anticipazioni non ufficiali che erano arrivate dai social. Si era capito tra l’altro anche dalle storie di Tommaso Zorzi che la sua ospitata a C’è posta per te è stata registrata questa settimana. Ribadiamo, non un comunicato stampa ufficiale e pensare che la Rai non avesse nulla da ridire sulla presenza di Luciana Littizzetto nella puntata in onda contro il Festival, era cosa parecchio difficile. E qui il mistero.

C’è posta per te in onda contro Sanremo ma senza ospiti

Oggi arriva il comunicato stampa, quello ufficiale, quello lanciato da Mediaset e dall’ufficio stampa di C’è posta per te. E non ci sono gli ospiti, spariti, non c’è traccia di nessun vip per la puntata dell’11 febbraio 2023 del programma di Canale 5. Vedremo una puntata di C’è posta per te caratterizzata solo dalle storie della gente comune. Non un grande problema, considerato anche il fatto che spesso le storie degli ospiti sono quelle che interessano meno il pubblico. Ma una mossa significativa, che potrebbe esser stata decisa anche all’ultimo momento, visto che le storie di C’è posta per te si montano nella puntata intera, senza un preciso ordine ( alcune sono registrate in estate, altre magari pochi giorni prima della puntata stessa). Però è una cosa significativa: non si “sprecano” quindi le storie con i vip contro la puntata di Sanremo e con coraggio, ci si immola per la causa.