Silvia Toffanin distrutta dal racconto di Cristiana Ciacci: dove è morta la moglie di Little Tony

Cristiana Ciacci fa piangere Silvia Toffanin raccontando dove è morta la madre, la moglie di Little Tony

Cristiana Ciacci, la figlia di Little Tony, ospite oggi a Verissimo ha raccontato a Silvia Toffanin dove è morta sua madre. E’ un ricordo straziante che commuove entrambe, Cristiana perché l’ha vissuto, Silvia Toffanin perché così sensibile nell’immaginare quei momenti. Little Tony e sua moglie, la madre di Cristiana Ciacci, sono stati insieme per 12 anni, si sono amati tantissimi, una storia piena di passione. Si sono lasciati prima che Cristiana nascesse. Si sono traditi e amati ma alla fine quando lei era in punto di morte è tra le braccia di Little Tony che ha scelto di andarsene. “Sono stati 17 anni separati ma mai divorziati” lo racconta Cristiana con le lacrime agli occhi ma poi ha qualcosa di importante da dire. Nonostante tutte le loro mancanze nei suoi confronti, le loro assenze di genitori, le hanno insegnato cos’è davvero l’amore.

Cristiana Ciacci racconta della morte di sua madre, l’ultimo giorno di vita

La moglie di Little Tony, la madre di Cristiana, era malata, lo sapevano che stava per morire, viveva aiutata dalla morfina. Cristiana si è fatta coraggio, quando ha capito che non c’era più nulla da fare le ha chiesto dove volesse morire. Sua madre le ha risposte che voleva tornare nella casa dove aveva vissuto con Little Tony, nella casa dove il cantante e sua figlia vivevano ancora.

Ha voluto andare nella dependance del casolare, è lì che avevano concepito la loro figlia. Cristiana si commuove ma ha ancora altro da raccontare. E’ lì che l’ha portata e sua madre nei suoi ultimi giorni di vita ha voluto mettere di nuovo la fede al dito. Little Tony era lì, con lei, sua figlia era lì con lei. Cristiana pensa che in quel momento sua madre nonostante la morfina avesse capito che era nella sua vecchia casa, che era lì con la sua famiglia. E’ morta quella sera stessa, per lei è il grande esempio d’amore che le hanno lasciato i suoi genitori. Silvia Toffanin deve fermarsi, l’emozione è fortissima.