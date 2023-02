La figlia di Little Tony ha sofferto tanto ma dopo dieci anni continua a piangere

Cristiana Ciacci, a 10 anni dalla morte di Little Tony continua a piangere per il passato e il presente

A dieci anni dalla morte di Little Tony sua figlia continua a soffrire, è un dolore che Cristiana Ciacci porta dentro da sempre, da bambina e oggi da madre. Ospite a Verissimo per ricordare suo padre, a dieci anni dalla sua morte, la figlia di Little Tony confida che suo madre le manca tantissimo, sempre. Ha da poco festeggiato il suo compleanno, suo padre le ha insegnato che quella è una giornata speciale, il giorno in cui siamo venuti al mondo. Le manca ma non dimentica nulla del passato, spiega che le sofferenze che ha vissuto l’hanno condizionata anche nel suo ruolo di madre. Parla degli ultimi dieci anni, quelle senza Little Tony: “Sono stati anni lunghi, sono successe tante cose, mi manca, mi manca sempre, lo vorrei vicino anche solo con le telefonate”, si commuove, Cristiana non riesce a trattenere le lacrime, è sempre così doloroso parlare di suo padre.

Cristiana Ciacci a Verissimo a dieci anni dalla morte di Little Tony

“Noi non vivevamo insieme ma ci sentivamo tutti i giorni, mi chiamava per chiedermi come stanno i suoi nipoti; gli ultimi due non li ha conosciuti e dei primi tre era innamorato. So che sarebbe stato orgoglioso e felice dei miei figli, dei suoi nipoti. Papà era un papà particolare, poteva esserci poco”.

Racconta dei suoi genitori: “Si sono separati prima che io nascessi. E’ stata una storia passionale di 12 anni costellata anche da tradimenti… si perdevano anche facilmente. Io sono cresciuta in tre case diverse, sono cresciuta con le tate e ne ho cambiate una cinquantina, purtroppo sì… sono cresciuta con tante carenze affettiva, lacune che si sono ingrandite con la mia età. Un bambino non capisce che ha un genitore che deve dividere con il pubblico ma io passavo settimane senza vedere nessuno dei miei genitori”, la mamma era hostess.

Ne ha parlato così tante volte, ha confidato dei disturbi alimentari che la stavano distruggendo e che suo padre non comprendeva. Ancora oggi è difficili e doloroso.