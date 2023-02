Sanremo 2023: la classifica generale della finale, Giorgia e Madame fuori per un pelo

Ecco la classifica completa dall'28esimo al primo posto del Festival di Sanremo 2023

La quinta e ultima serata del Festival di Sanremo 2023 si è appena conclusa e, come ogni finale che si rispetti, prima dei saluti finali Amadeus, Gianni Morandi e la co-conduttrice Chiara Francini hanno annunciato il vincitore, i cantanti piazzati nella Top5 e tutti gli altri piazzamenti in classifica. Insomma, è stata svelata l’intera classifica generale.

Bisogna essere piuttosto onesti nello specificare che rispetto alle precedenti serate, non ci sono stati grossi stravolgimenti rispetto ai piazzamenti in classifica. La vera grande sorpresa è stato il sorpasso finale di Lazza nella corsa finale a cinque. In ogni caso, scopriamo insieme la classifica generale della serata finale del Festival di Sanremo 2023 dell’11 febbraio.

Sanremo 2023: la classifica completa della finale

Partiamo dal fondo della classifica. Al 28esimo posto per Sethu con “Cause perse”, 27esimo posto per Shari – con “Egoista”, 26esimo posto per Will con “Stupido”, 25esimo posto per Anna Oxa con “Sali”, 24esimo posto per Olly con “Polvere”, 23esimo posto per Levante con ” Vivo”, 22esimo posto per gIANMARIA con “Mostro”, 21esimo posto per i Cugini di Campagna con “Lettera 22” e al 20esimo posto i Colla Zio con “Non mi va”.

Nella parte centrale della classifica. Al 19esimo posto Mara Sattei con “Duemila minuti”, 18esimo Leo Gassman con “Terzo cuore”, 17esimo posto per Paola e Chiara con “Furore”, 16esimo posto per Articolo 31 con “Un bel viaggio”, 15esimo LDA con “Se poi domani”, 14esima Ariete con “Mare di guai”, 13simi i Coma_Cose con “L’addio”, 12esimo posto per Gianluca Grignani con “Quando ti manca il fiato”. 11esimi i Modà con “Lasciami”.

Fuori dalla Top5. Al decimo posto il duo Colapesce Dimartino con “Splash”, nono posto per Elodie con “Due”, ottavo Rosa Chemical con “Made In Italy”, settima Madame con “Il bene nel male”, al sesto posto Giorgia con “Parole dette male”.

Nella Top5. Quinto classificato Tananai, quarto classificato Ultimo, medaglia di bronzo per Mr Rain. Secondo Lazza e vincitore assoluto Marco Mengoni. Una vittoria certamente molto prevedibile, quella di Mengoni, ma un secondo posto totalmente inatteso per il rapper milanese alla sua primissima apparizione nel festival della canzone italiana. Mengoni accetterà la sfida di Eurovision?