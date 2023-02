Maria fa il bis e silura anche Claudio: “Non sarà una grande perdita”. Pubblico mormora

A Uomini e Donne un altro addio: Maria de Filippi manda via anche Claudio. Fa il bis dopo aver cacciato Biagio dal suo programma

Maria de Filippi scatenatissima nelle ultime puntate di Uomini e Donne. La conduttrice ha deciso di fare piazza pulita e di tagliare i rami secchi. Lo ha fatto prima con Biagio, decidendo di allontanare il cavaliere da Uomini e Donne e lo ha rifatto anche una seconda volta. Ebbene si, ha fatto il bis! Come abbiamo visto nella puntata di Uomini e Donne di oggi, Maria ha deciso di salutare anche un altro protagonista del programma. E pensare che il signor Claudio era stato al centro dello spettacolo, aveva avuto i suoi momenti di gloria che però a quanto pare, gli hanno dato un po’ alla testa! E Maria sembra essere parecchio infastidita dall’atteggiamento che nell’ultimo periodo stanno avendo alcune persone che arrivano a Uomini e Donne. Il tono scocciato di oggi, ne è stato la dimostrazione. Maria de Filippi per l’ennesima volta ha smascherato l’atteggiamento falso di chi temporeggia, di chi inventa persino di essere innamorato, attratto da quella lucina rossa che tanto piace. E chissà che la sacra reda, non abbia scoperto anche che Claudio di cose farlocche ne ha raccontate diverse anche in quello studio, giusto per farsi un po’ di pubblicità. Difficile a dirsi, visto che il signor Claudio è stato botolato. E pensare che era stato a un passo dall’altare con Tina Cipollari…

Ma come ha reagito il pubblico alla decisione di Maria de Filippi?

Claudio fuori da Uomini e Donne: la redazione del pubblico sui social

“Maria ti si è cancellata la scheda madre? Giustifica Riccardo e manda via Claudio? Mi sono persa un pezzo! Maria io esco!!! Siamo alla buccia della frutta” ha scritto una telespettatrice, non comprendendo a pieno l’atteggiamento della conduttrice di Uomini e Donne. E ancora: “Ogni tot Maria si accanisce su qualche povero malcapitato, mentre porta in palmo di mano Riccardo, l’eterno incompreso e Armando opinionista in pectore.” A quanto pare non tutti hanno compreso la decisione di Maria, ed effettivamente la sensazione è che alcune cose non siano state dette. “Ho visto molto molto molto di peggio con altri membri del parterre maschile. Maria vergognosa e ingiusta” ha scritto un altro. E ancora: “Claudio, purtroppo alla regina del circo non le garbavi….quella fa il bello e cattivo tempo a seconda dei suoi personalissimiiiiii gusti. Gabriella, scendi dal piedistallo, non ti si può né guardare tantomeno ascoltare….suvvia carina , devi ringraziarlo il Claudio.” Tutti i commenti quindi sono a favore del signor Claudio. Un altro spettatore ha scritto: “Claudio non ha fatto nulla di male e non ha mancato di rispetto a nessuno, ha solo ingenuamente gestito male qualche situazione“.

( i commenti dalla pagina instagram di Uomini e Donne)