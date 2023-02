Fiori sopra l’inferno parte col botto, STEP non delude. IL GF VIP 7 è la solita minestra

Boom di ascolti per Fiori sopra l'inferno: la fiction di Elena Sofia Ricci piace al pubblico di Rai 1: ecco i dati del 13 febbraio 2023

La fiction torna al lunedì sera di Rai 1 e per il Grande Fratello VIP 7 non c’è storia. Qualsiasi proposta la Rai faccia in prime time al lunedì sera ( a parte rarissime eccezioni) la vittoria contro il reality di Canale 5 è scontata. E’ successo anche il 13 febbraio 2023 con la prima puntata di Fiori sopra l’inferno. La fiction con Elena Sofia Ricci è partita molto bene e senza nessuna difficoltà ha sconfitto il reality di Canale 5. Che pensate, andrà in onda ancora per altri due mesi, che cosa si inventerà Signorini, resta un mistero, visto che le puntate del reality sono tutte uguali e noiose. Ma questa è la decisione di Mediaset e non ci saranno novità in merito. Le novità invece arrivano da Rai 1 che propone una nuova fiction, apprezzata molto dal pubblico. La prima puntata di Fiori sopra l’inferno è stata vista da quasi 5 milioni di spettatori con oltre il 25% di share.

Dopo il successo di Blackout al lunedì sera, anche Fiori sopra l’inferno fa molto bene. Elena Sofia Ricci nei panni di Teresa Battaglia è molto convincente e potrebbe conquistare il pubblico con questo nuovo personaggio ( i romanzi ci sono, quindi anche la possibilità di fare una seconda stagione). Ma vediamo nel dettaglio i dati auditel relativi alla prima serata di ieri.

Gli ascolti del 13 febbraio 2023: ecco i dati auditel della prima serata

Fiori Sopra l’Inferno – I Casi di Teresa Battaglia vola a quasi 5 milioni di spettatori. Il primo episodio in onda il 13 febbraio è stato visto da una media di 4.748.000 spettatori pari al 25.5% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip solito ascolto, zoccolo duro che non molla mai: media di 2.676.000 spettatori con uno share del 19.8% . Su Rai2 il ritorno di Stasera Tutto è Possibile è scelto da 1.393.000 spettatori pari all’8.4%. Su Rai3 Presadiretta è seguito da 970.000 spettatori con il 4.8%. La presenza di STEP su Rai 2 fa calare forse gli ascolti di Rai 3? Più probabile che sia stata la fiction di Rai 1 a far perdere pubblico alla terza rete. Su Italia1 il nuovo ciclo di puntate di Freedom – Oltre il confine debutta con 765.000 spettatori e il 4.3%.

Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 619.000 spettatori (3.9%). Su La7 Speciale Propaganda Live raggiunge 618.000 spettatori pari al 4.2%. La7 batte Rete 4 nella serata dei risultati delle elezioni regionali. Su Tv8 Eiffel segna 201.000 spettatori (1%). Sul Nove Little Big Italy riparte da 297.000 spettatori (1.8%).