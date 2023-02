Un altro boom per Amadeus: I soliti ignoti volano con Mengoni post Sanremo

E' boom di ascolti per Amadeus che con I soliti ignoti vola con oltre 5 milioni di spettatori grazie anche al successo di Marco Mengoni

Un altro record di ascolti: è quello che arriva nella giornata del 13 febbraio 2023. Amadeus, non pago degli ascolti magistrali che hanno reso l’edizione 73 del Festival, storica anche in ogni senso, ha incassato un altro record. Come di consueto, ha portato nello studio de I soliti ignoti il vincitore del Festival, Marco Mengoni, e ha regalato ascolti da record a Rai 1 anche in access prime time. I Soliti ignoti ieri è stato il programma più visto, seguito poi dalla fiction di Rai 1, Fiori sopra l’inferno. E forse si, il pubblico avrà avuto qualcosa da ridire sul fatto che la fiction sia iniziata molto tardi, ma per una serata, una serata di festa dopo Sanremo, in fondo, va anche bene così.

Ma vediamo nel dettaglio tutti i dati di ascolto relativi alla fascia access prime time del 13 febbraio 2023.

Gli ascolti del 13 febbraio 2023: ecco i dati auditel di ieri

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno realizza un ascolto di 5.465.000 spettatori con il 24.7%. Si vola quindi con la puntata in diretta confezionata appositamente nel post Sanremo per regalare al pubblico grandi emozioni. Marco Mengoni ancora una volta, magistrale. Un altro successo targato Amadeus dunque, dopo i numeri da record di Sanremo, si continua ancora con una scia di successi.

Su Canale5 Striscia la Notizia prova a tenere testa ma la missione non è affatto semplice: 3.978.000 spettatori pari al 17.9%. Su Italia1 N.C.I.S. ottiene 1.454.000 spettatori con il 6.6%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.467.000 spettatori (6.7%), mentre Un Posto al Sole totalizza 1.710.000 spettatori (7.6%).

Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.708.000 spettatori (7.7%).

Su Rai2 Tg2 Post interessa 697.000 spettatori (3.1%).Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 907.000 individui all’ascolto (4.2%) nella prima parte e 730.000 spettatori (3.3%) nella seconda parte. Su Tv8 100% Italia intrattiene 482.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo in replica ha raccolto 381.000 spettatori (1.7%). A propositi dell’ottimo programma di Gabriele Corsi, presto le nuove puntate.