C’è posta per te vince ma per poco: Rai 1 con Carlo Conti si avvicina a Canale 5

Gli ascolti del sabato sera: vince C'è posta per te ma Rai 1 resta in scia. Ecco i dati del 18 febbraio 2023

Grande attesa anche questa mattina per i dati di ascolto relativi alla serata del 18 febbraio 2023: Chi ha vinto la sfida della prima serata? C’è posta per te, dopo gli ascolti ovviamente bassi della puntata in onda contro la finale del Festival, tornerà a conquistare la media dei 5 milioni di spettatori? Ce lo rivelano come sempre i dati di ascolto relativi al 18 febbraio. Maria de Filippi affronta una nuova sfida, contro Carlo Conti tornato in onda al sabato con Tali e quali per delle puntate speciali dedicate al Festival. Difficile aspettarsi una vittoria di Rai 1, più probabile invece che C’è posta, sia tornato a fare i grandi numeri del sabato sera. Puntata scoppiettante che si è aperta all’insegna del divertimento con Luciana Littizzetto chiamata a una missione impossibile: quella di trovare un fidanzato per Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Tommaso Zorzi e Alessia Marcuzzi…

Ma torniamo agli ascolti: chi ha vinto la prima serata di sabato 18 febbraio 2023? I dati auditel relativi al prime time di ieri ci rivelano che a vincere è C’è posta per te. Il programma di Maria de Filippi è stato visto ieri da una media di 4 milioni di spettatori. Segue Carlo Conti con oltre 3,6 milioni di spettatori per la puntata di Tale e quale dedicata a Sanremo.

Gli ascolti del 18 febbraio 2023: ecco i dati auditel della prima serata

Su Canale5 C’è Posta per Te, dalle 21:28 alle 00:50, ha raccolto davanti al video 4.086.000 spettatori con uno share del 27.7%. Una piccola riflessione su come il programma di Canale 5 abbia perso 2 milioni di spettatori in una sola stagione, bisognerebbe forse farla. Va detto che le storie di questa edizione sembrano un copia e incolla delle precedenti. Nulla di nuovo sotto il sole e tra l’altro, sono troppo lunghe. Rinnovarsi non sarebbe male.

Tale e Quale Sanremo, in onda dalle 21:35 alle 00:37, ha conquistato 3.598.000 spettatori pari al 23.6% di share. Se Rai 1 offrisse un vero show al sabato sera, Maria de Filippi con il suo C’è posta, calerebbe ulteriormente ?

Su Rai2 F.B.I. ha interessato 804.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Biancaneve e il cacciatore ha intrattenuto 773.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 la nuova edizione di Sapiens – Un solo pianeta parte da 681.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete4 I due superpiedi quasi piatti totalizza un a.m. di 632.000 spettatori (3.8%). Su La7 La grande fuga ha registrato 313.000 spettatori con il 2%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 340.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Frecciarossa Final Eight è seguita da 59.000 spettatori (0.3%).