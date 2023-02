A Uomini e Donne è scontro tra Armando e Gianni Sperti: volano paroloni e accuse

Oggi a Uomini e Donne ennesimo scontro tra Gianni Sperti e Armando: che cosa ci fa ancora lì il cavaliere se non conclude mai nulla?

E anche questa volta, rispetto a tutto quello che era trapelato dalle anticipazioni, non abbiamo visto nulla! Chi c’era nello studio di Uomini e Donne durante la registrazione ha raccontato che Armando e e Gianni hanno litigato in modo molto pesante, sicuramente è successo qualcosa di diverso da quello che abbiamo visto, o forse chi ha raccontato ha un po’ esagerato…Certo la discussione è stata parecchio infuocata e Gianni Sperti non ha detto una cosa inverosimile. L’accusa mossa contro Armando è reale: è lì da 4-5 anni e non ha mai concluso nulla. La domanda però sorge spontanea: chi permette ad Armando di stare in quello studio e non lo invita a prendere la via della porta? Maria de Filippi non si è mai fatta problemi nel prendere questa decisione. Nelle ultime settimane ha chiesto, e neppure troppo gentilmente, a diversi cavalieri di lasciare lo studio, pensiamo a Biagio o anche al signor Claudio. Insomma se la redazione volesse prendere dei provvedimenti, potrebbe farlo. Detto questo, Gianni Sperti ha ragione da vendere quando dice che Armando da anni è nello studio di Uomini e Donne e più che essere interessato a conoscere delle persone, è lì nelle vesti di opinionista. Non sbaglia Gianni quando muove questa obiezione. E ha ragione da vendere anche quando invita Armando a calmarsi e a non prendersi certe confidenze, come la frase “con sorata” indirizzata proprio a Sperti ( quando Gianni ha suggerito di trovarsi una ragazza con cui uscire Armando se n’è uscito con questa esclamazione).

Il duro attacco di Gianni Sperti ad Armando

Incarnato ha ribadito che ci ha provato, che ha sentito delle signore, che fa dei sacrifici per essere nello studio di Uomini e Donne e che vorrebbe davvero trovare la donna con cui lasciare il programma. Gianni non è per nulla d’accordo con Armando e fa notare che anche dopo l’uscita di Alessandro il cavaliere ha avuto qualcosa da ridire, a dimostrazione che è lì solo per dire la sua, per parlare, non per fare i fatti.

Si ritorna quindi al punto di partenza e alla domanda iniziale: perchè se Armando non conclude nulla, viene ancora invitato a Uomini e Donne? Sperti dovrebbe chiederlo alla redazione, non a Incarnato…