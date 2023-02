Mediaset omaggia Maurizio Costanzo: come cambia la programmazione

La programmazione speciale di Mediaset per ricordare Maurizio Costanzo: ecco i programmi in onda oggi 24 febbraio 2023 nel giorno del lutto

La notizia della morte di Maurizio Costanzo ha colto tutti di sorpresa. Tanto dolore e sgomento, forse anche per questo motivo Mediaset non ha subito coperto la notizia, lasciando la classica programmazione del pomeriggio ( non trasmesso Uomini e Donne su Canale 5 con una puntata di Terra amara al suo posto). Molti spettatori si aspettavano magari una copertura live, o una replica di uno dei tanti programmi che Maurizio ha condotto per le reti Mediaset. Non è successo ma nelle prossime ore, ci sarà ampio spazio dedicato al giornalista e volto amatissimo anche in casa Mediaset. Su Canale 5 questa sera andrà in onda uno speciale in prima serata. Speciale che prende il posto della fiction Buongiorno mamma che quindi oggi non andrà in onda. Su Rete 4 spazio a una puntata speciale di Quarto Grado durante la quale si raccoglieranno testimonianze e omaggi dedicati proprio a Costanzo, con l’affetto dei tanti colleghi che hanno lavorato anche al suo fianco. E poi la diretta di Pomeriggio 5 oggi con Barbara d’urso. Una puntata speciale dedicata al ricordo e all’omaggio di Costanzo. Diario del Giorno su Rete 4, coprirà la fascia del pre serale, con le ultime notizie riguardanti la morte di Costanzo. Nessun accenno ancora alla seconda serata ma potrebbe andare in onda una replica di uno dei programmi di Costanzo, una puntata del Costanzo Show ad esempio o de L’intervista.

Mediaset ricorda Maurizio Costanzo

Stasera in prima serata su Canale 5 in onda Specaile Matrix in collaborazione con TG5 – Costanzo L’Uomo che ha Cambiato la Tv. Salta dunque il previsto appuntamento con la fiction Buongiorno Mamma 2. Come detto in precedenza, su Rete 4, Nuzzi condurrà una puntata speciale di Quarto Grado dedicata proprio al ricordo di Maurizio Costanzo.

Non ci sono state comunicazioni in merito alla prima serata del sabato sera. Difficile comprendere se domani andrà in onda C’è posta per te o se lo staff di Maria de Filippi, in segno di rispetto e lutto, deciderà di far slittare il programma di Canale 5. I funerali di Maurizio Costanzo saranno celebrati lunedì alle 15 a Roma.