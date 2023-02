L’ultimo desiderio di Maurizio Costanzo, quello di morire tenendo la mano a Maria De Filippi

L'ultimo desiderio di Maurizio Costanzo e il dolore immenso di Maria De Filippi in quell'ultimo istante

Maurizio Costanzo è morto e a tutti torna alla mente il suo ultimo desiderio, quello che di recente aveva espresso e che Maria De Filippi aveva svelato. Nessuna ha ancora sentito Maria De Filippi, chiusa nel suo immenso dolore perché la morte di Maurizio Costanzo sembra sia arrivata all’improvviso, perché fino a ieri “era operativo” come ha confidato Bruno Vespa. Sappiamo così che almeno parte del suo desiderio l’ha realizzato, perché si augurava che la morte giungesse velocemente. Ma Costanzo ha sempre sperato che nl quegli ultimi istanti potesse avere accanto sua moglie, che Maria De Filippi fosse lì a tenergli la mano. Era un uomo capace di grande tenerezza, lo racconta Pino Strabioli, che confida l’amore che aveva per il suo gatto, ma tutti adesso si chiedono se Maria era lì accanto a lui, se abbia avuto modo e tempo di tenergli la mano mentre chiudeva gli occhi per sempre.

La morte di Maurizio è per Maria De Filippi un altro dolore immenso

Nel confidare il desiderio espresso da suo marito Maria De Filippi aveva anche aggiunto: “Non so se ne sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mia mano quel giorno lì”. Spiegando che è un dolore così grande che si aggiunge ad un altro lutto che non ha mai superato, la morte di suo padre. La conduttrice non voleva che l’ultimo ricordo fosse le loro dita intrecciate, consapevole che Maurizio voleva che quello fosse il suo ultimo istante di vita ma anche distrutta già solo dal doverlo pensare.

Oggi Uomini e Donne ovviamente non va in onda, un lutto che colpisce tutti, che coinvolge anche Diaco che oggi non è riuscito ad entrare nello studio di BellaMa’ sconvolto dalla morte di chi gli ha insegnato tutto.

Quando in un’intervista chiesero a Costanzo quale fosse la cosa più romantica che aveva fatto per amore rispose i suoi ben 4 matrimoni. Ma è con Maria De Filippi che ha vissuto l’amore e l’affetto che tanto desiderava. Si erano sposati nel 1995, mentre il primo sì è stato con la fotografa Lori Sammartino, di 14 anni più grande e dalla quale ha avuto due figli; poi Flaminia Morandi e Marta Flavi. Maurizio Costanzo lascia tre. figli: Camilla, Saverio e Gabriele, l’ultimo adottato con Maria De Filippi.