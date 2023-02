Serena Bortone: “Maurizio Costanzo ha accompagnato la vita di tutti noi” fino a ieri stava lavorando

Serena Bortone indossa una camicia nera, è morto Maurizio Costanzo ma fino a ieri lui stava lavorando

Serena Bortone dedica la puntata di Oggi è un altro giorno a Maurizio Costanzo, non potrebbe essere diversamente. Oggi la morte di Maurizio Costanzo lascia tutti più vuoti, nessuno si aspettava il suo addio, ha lavorato fino a ieri. “Maurizio ha accompagnato la vita di tutti noi, è stato l’inventore della televisione, che anche noi facciamo sulle sue orme; senza di lui saremmo stati diversi anche noi. E quindi cercheremo adesso con amici e conoscenti, esperti, di ripercorrere già da ora quello che ci ha lasciato e che comunque continuerà a vivere anche nel nostro modo di comunicare con voi persone del pubblico da parte nostra”. Serena Bortone ha indossato una camicia nera, non è un caso, lei a Oggi è un altro giorno è sempre così colorata, oggi non è così.

Serena Bortone abbraccia Maria De Filippi e la famiglia di Maurizio Costanzo

“Siamo anche noi spettatori della grandezza giornalistica umana di impegno civile che è stato Maurizio Costanzo. E ovviamente un pensiero enorme di affetto va alla sua famiglia, a Maria De Filippi, ai quali sento di dare tutta la mia vicinanza personale e umana perché so quanto forte e profondo era il legame che avevano” la conduttrice passa la parola ai suoi ospiti, tutti vogliono ricordare Costanzo, tutti sono senza parole.

In collegamento Vittorio Sgarbi: “Io lo sento come un padre che mi ha lasciato” ma aggiunge anche che ha lasciato modelli ed eredi, giornalisti e conduttori che hanno imparato da lui e che seguono il suo esempio. Continua quindi a vivere attraverso altri, così come i personaggi a cui ha dato spazio e sono tantissimi, da Enzo Iacchetti a Lella Costa, solo per citarne alcuni.

Massimo Ghini e Paolo Ruffini questa sera saranno in scena al Teatro Parioli di Roma, il teatro che per tutti è di Maurizio Costanzo. Per loro stasera sarà difficile non emozionarsi, prima di andare in scena troveranno il modo migliore per ricordare Costanzo.

Serena Bortone manda in onda l’intervista a Maurizio Costanzo dello scorso dicembre, era in collegamento con Oggi è un altro giorno, ci regala ancora altre risate e momenti di riflessione. Era innamorato della vita: “Il suo attaccamento alla vita, la sua curiosità” Pino Strabioli non riesce in questo momento a pensare all’eredità che ci lascia perché sa che adesso non c’è più ed è un dolore forte.