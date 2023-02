Uomini e Donne oggi non va in onda: lutto per la morte di Maurizio Costanzo

Salta la puntata di Uomini e Donne di oggi, 24 febbraio 2023: la morte di Maurizio Costanzo è una notizia inaspettata. Lutto su Canale 5

Un fulmine a ciel sereno, una notizia che ha lasciato tutti senza parole quella della morte di Maurizio Costanzo. Oggi intorno alle 13 è arrivato il comunicato stampa, poche parole per raccontare di un drammatico addio. E come era prevedibile, la programmazione di Canale 5 di questa giornata di lutto, subirà delle variazioni. Non va in onda il 24 febbraio 2023 Uomini e Donne: il programma di Maria de Filippi salta. E’ l’ufficio stampa Mediaset ad aggiornare il pubblico: in seguito alla scomparsa di Maurizio Costanzo, Uomini e Donne non va in onda, al posto del programma di Maria de Filippi vedremo invece un doppio episodio di Terra amara che si allunga su Canale 5. Non c’è nessuna comunicazione in merito al day time di Amici 22 che potrebbe invece andare in onda regolarmente, visto che Maria non dovrebbe essere presente nella finestra del giornaliero del talent di Canale 5.

Lutto nel mondo della tv dopo la morte di Maurizio Costanzo

Non solo Uomini e Donne: nella giornata del 24 febbraio 2023 non andrà in onda neppure BellaMa’. Pierluogi Diaco, che amava Maurizio Costanzo come un figlio, non se l’è sentita di andare in onda in diretta con il programma di Rai 2. Lo ha rivelato Milo Infante, spiegando che al posto del programma in diretta, ci sarà una bella intervista che il conduttore di BellaMa’ aveva realizzato, con Costanzo protagonista.

C’è posta per te e Amici andranno in onda?

Ci si interroga adesso anche sulla programmazione di Canale 5 dei prossimi giorni. Domani sera infatti dovrebbe andare in onda una nuova puntata di C’è posta per te, con Maria de Filippi protagonista. E domenica dovrebbe andare in onda il pomeridiano di Amici 22. Difficile comprendere che cosa succederà, probabilmente nelle prossime ore arriveranno delle comunicazioni ufficiali da parte di Mediaset con le ultime notizie sui cambi possibili di palinsesto. Per il momento la sola notizia sulla programmazione del 24 febbraio, riguarda proprio Uomini e Donne.