BellaMa’ non va in onda. Pierluigi Diaco distrutto dalla morte di Maurizio Costanzo, lo spiega Milo Infante

Salta la puntata di BellaMa' del 24 febbraio 2023: Pierluigi Diaco non ce la fa ad andare in onda in diretta, è distrutto dal dolore

Salta la puntata di BellaMa’ prevista per il 24 febbraio 2023 . Comprensibile, visto il grande rapporto di stima e affetto che c’era tra Pierluigi Diaco e Maurizio Costanzo. Oggi nel giorno del lutto, Pigi non ce l’ha fatta. Lo spiega Milo Infante: “Come saprete prima di noi va sempre in onda il promo di BellaMa’, Pierluigi Diaco oggi però non ce l’ha fatta. Il programma non andrà in onda, al posto di BellaMa’ vedremo una delle interviste che Maurizio ha concesso a Diaco.” Queste le parole del conduttore di Ore 14 che commosso, ha spiegato che anche nel programma in diretta, si parlerà di questa notizia drammatica. Un fulmine a ciel sereno. Gli amici di Costanzo hanno spiegato di averlo sentito fino a poche ore fa. Anche per questo Diaco, oggi non ce l’ha fatta. Rimandata la puntata odierna . “Per Pierluigi, devo dirlo perchè lo so bene, Maurizio è stato più che un amico, più di un mentore, per lui era come un padre, comprensibile il suo dolore” ha spiegato Milo Infante che ha mostrato in diretta anche le foto dell’unione civile di Diaco con suo marito, che era stata officiata proprio da Costanzo.

Milo Infante si è fatto portavoce del dolore di Diaco. “Un dolore immenso non so come farò senza di lui”. Lo dice a LaPresse Pierluigi Diaco, conduttore di Bella Ma, storico collaboratore di Maurizio Costanzo, scomparso oggi all’età di 84 anni.

Le parole di Diaco in una delle ultime interviste

“Costanzo non ha mai fatto una telefonata per me” queste le parole di Diaco in una delle sue ultime interviste. Poi ricorda come lo conobbe: “Lavoro con lui da tanti anni, andavo a scuola all’Ippolito Nievo, vicino al Teatro Parioli che mandò un invito. Mi innamorai del talk show, stazionavo davanti al teatro. Un giorno si avvicinò un signore col sigaro, era lo storico autore di Maurizio, Alberto Silvestri: “Ma tu che vuoi?”. Oggi sono autore del Maurizio Costanzo Show, dietro le quinte ho il posto di Silvestri. Onore immenso“. Più che comprensibile quindi pensare che oggi, Diaco non ce l’abbia fatta a sostenere una diretta.