Anche Ida Platano e Alessandro al funerale di Costanzo? Le foto e le critiche

Ida Platano e Alessandro oggi ai funerali di Costanzo? Le critiche e le polemiche sui social non mancano

Ida Platano e Alessandro di Uomini e Donne al funerale di Maurizio Costanzo, e le critiche non mancano… Quando succede qualcosa di così importante, qualcosa di cui tre reti parlano in contemporanea, qualcosa che addolora un intero paese, è chiaro che le polemiche possa nascere dal nulla. E’ successo anche oggi, nel giorno del funerale di Maurizio Costanzo, giornata in cui si sono lette e scritte cose poco carine anche nei confronti di chi ha deciso di partecipare ai funerali, o di chi invece non c’è stato ( tra l’altro quasi impossibile stabilire chi ci fosse e chi no, visto che la chiesa era stracolma di gente e c’erano tanti amici anche fuori dalla basilica). Tra gli altri comunque, le telecamere hanno ripreso in alcune occasioni, anche Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Le immagini non sono nitide ma le due persone vicine a Tina Cipollari, sembrerebbero essere proprio loro, i due ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne.

Ida e Alessandro da Uomini e Donne al funerale di Maurizio

Dicevamo delle critiche. La cosa che ha colpito molto chi ha notato la presenza di Ida e Alessandro, è che i due fossero vicini a Tina e non a Gianni Sperti ( anche lui presente oggi al funerale, come era abbastanza ovvio). Tutti infatti sanno che Gianni e Ida sono molto legati almeno da quello che si è visto in questi anni di Uomini e Donne. Per questo è apparso molto strano, almeno ai fan di Uomini e Donne, che Ida fosse vicina a Tina, sua “acerrima nemica”. I commenti in questo caso sui social, non sono mancati e molti hanno anche fatto notare che la scelta è stata mirata. Ma non vogliamo alimentare queste polemiche nel giorno in cui c’è spazio solo per il dolore e il rispetto, per una persona che non c’è più e per la sua famiglia. Per Maria che da oggi tornerà la sera in una casa vuota, senza il suo Maurizio, non lo sentirà più russare dall’altra stanza, non dovrà più nascondere il gelato o chiedere a chiunque di non farlo mangiare di nascosto…

Facciamo notare che Ida e Alessandro non erano i due soli ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Tra gli altri, abbiamo intravisto che Massimiliano e Nadia, che lo scorso anno si erano conosciuti a Uomini e Donne ( almeno Massimiliano era sicuramente davanti alla chiesa, vicino a lui sembrava esserci una donna bionda che forse era appunto la sua compagna Nadia).