Tina e Gianni ai funerali di Maurizio. Sperti fa una toccante promessa a Maria

Ci sono anche Tina Cipollari e Gianni Sperti al funerale di Maurizio Costanzo: le parole del ballerino per Maria de Filippi sono piene d'amore

I giornalisti de La vita in diretta, come altri colleghi in questi giorni, hanno fatto un lavoro straordinario nel raccogliere le testimonianze di tutte le persone che hanno ricordato Maurizio Costanzo, dopo la sua morte. Oggi a Roma, c’erano ai funerali del giornalista, anche Tina Cipollari e Gianni Sperti, legatissimi a Maria de Filippi. Sono quasi tutti i giorni con lei, a Uomini e Donne. Gianni poi, lavora al fianco di Maria ( e prima ancora con Maurizio) da quasi 30 anni. Un dolore grande, troppo grande, anche per loro, quello che è accaduto. E proprio ai microfoni del programma di Rai 1, sia Gianni che Tina, hanno espresso tutto il loro dolore per la morte di Maurizio Costanzo. “Per me è stato come un padre” ha detto Gianni Sperti, affranto, con il volto segnato dal dolore, nonostante gli occhiali grandi e scuri, coprissero i suoi occhi. Lo avevano ricordato anche in questi giorni sui social, il grande Maurizio, ma oggi non potevano non essere in chiesa, per salutarlo, per essere vicini anche a Maria alla quale devono moltissimo. E proprio per la De Filippi, c’è una promessa speciale da parte dell’ex marito di Paola Barale.

La promessa di Gianni Sperti a Maria de Filippi

Con la voce rotta dal dolore, Gianni Sperti, commentando quello che è successo negli ultimi giorni, ha fatto una sorta di promessa a Maria, che è poi anche una promessa a Costanzo. “Io non la abbandonerò mai” ha detto rispondendo alla richiesta della giornalista, che gli aveva chiesto se volesse dire qualcosa alla De Filippi.

Le parole di Tina Cipollari per Maurizio Costanzo

Ha dato il suo ricordo di Maurizio anche Tina Cipollari sempre agli inviati de “La vita in diretta”. L’opinionista di Uomini e Donne , anche lei con il volto coperto da grandi occhiali scuri, ha ricordato Maurizio come un uomo che, nonostante la sua grandezza e cultura, non ha mai sminuito chi aveva di fronte, dimostrando sempre una grande umiltà. Tina lo ricorda come un grande, e ha lo stesso pensiero che è un po’ quello di tutte le persone che Maurizio Costanzo lo avevano conosciuto.