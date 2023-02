Da Lo show dei record a Verissimo: il commosso ricordo di Gerry Scotti per Maurizio Costanzo

E' pieno d'amore il ricordo di Gerry Scotti per Maurizio Costanzo: le sue parole in tv

“Ci mancherà tantissimo” queste le prime parole di Gerry Scotti nella puntata de Lo show dei record andata in onda il 26 febbraio su Canale 5. Ricorda un amico, un maestro, una persona cara che mancherà a tutti molto. E’ commosso il conduttore, che era legato a doppio filo a Maurizio, con un rapporto speciale ma anche per la sua grande e profonda amicizia con Maria de Filippi. In questi giorni Gerry ha ricordato più volte Costanzo: lo ha fatto per il Tg5, lo ha fatto per Verissimo. E prima di dare il via al divertimento per la seconda puntata de Lo show dei record, lo ha fatto in prime time, per il suo pubblico. “Mancherà a noi ma anche a voi che lo avete accolto nelle vostre case” ha detto Gerry Scotti visibilmente commosso mentre il pubblico del suo studio si è alzato tutto in piedi per applaudire il giornalista. Ringraziando il pubblico per la commossa partecipazione, Scotti ha poi ricordato: “Non amava la televisione snob, quella con la puzza sotto il naso, guardava le televisione che guardano gli altri. Grazie Maurizio, so che negli anni era anche uno spettatore del mio show dei record”.

Il dolce ricordo di Gerry Scotti per Costanzo da Verissimo

Gerry Scotti, amico e collega di Costanzo, lo aveva ricordato anche nello studio di Silvia Toffanin, spendendo bellissime parole nei confronti del giornalista. “Maurizio Costanzo è stato presente nella mia vita e in quella di tutti quanti per oltre cinquant’anni. Ho dei ricordi bellissimi delle prime volte al Costanzo Show 25-30 anni fa. Quando ti invitava eri diventato qualcuno” ha confidato a Silvia Toffanin Scotti. E ancora: ” Questa sua enorme popolarità lo ha reso diverso da tutti gli altri. Aveva uno stile tutto suo, che gli permetteva di affrontare sia gli argomenti più leggeri sia quelli più pesanti. Lui ci ha messo la faccia. “

E poi quel momento magico di tv che commuove sia Gerry Scotti che Carlo Conti ( che ne ha parlato ieri in diretta a Domenica IN). Gerry a Verissimo aveva spiegato: “Ho avuto un’altra grande emozione che risale a due o tre anni fa. Lui realizzò una puntata sui tre tenori della tv, Mike Bongiorno, Corrado e Raimondo Vianello, poi dopo 20 anni ha voluto replicare chiamando me, Carlo Conti e Paolo Bonolis. ” E poi una rivelazione: “Vi svelo una cosa, venerdì quando abbiamo avuto la notizia della scomparsa di Maurizio, senza parlarci o dirci nulla, io, Carlo Conti e Paolo Bonolis abbiamo messo sui social la stessa fotografia. Lo giuro, non ci eravamo messi d’accordo.”