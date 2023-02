Carolina Crescentini perseguitata da uno stalker, si spaventa anche Francesca Fagnani

Carolina Crescentini a Belve spaventa anche Francesca Fagnani rivelando cosa ha fatto lo stalker ossessionato

Tra gli ospiti di questa sera 28 febbraio 2023 di Belve anche Carolina Crescentini, racconta dello stalker che l’ha perseguitata per lungo tempo, che sembrava scomparso dopo la denuncia ma che a volte torna e ovviamene la spaventa. E’ uno di quei momenti in cui Francesca Fagnani smette di ironizzare e di prendere in giro l’ospite, anche lei si spaventa, soprattutto sul finire del racconto di Carolina Crescentini. “Sì mi sono spaventata perché riusciva ad arrivare agli indirizzi dei miei amici, dei miei insegnanti all’università, al centro sperimentale, aveva gli indirizzi del campo base del set, poi l’ho denunciato e si è fermato per un po’ ma adesso ogni tanto riappare su qualche social” ma ha altro da aggiungere. Quando la Fagnani le chiede se si è sentita pedinata, inseguita: “arrivavano lettere e ho cambiato telefono più volte per colpa di questa persona qua… era ossessionato, poi mi parlava con i nomi dei personaggi” ed è su questo che la giornalista cambia espressione, cambia argomento.

Carolina Crescentini a Belve

Ma cosa teme davvero Carolina Crescentini? “La mia paura più grande è di perdere le persone alle quali tengo”. Sente di essere felice, non le manca niente. Contenta anche di avere detto sì a suo marito mentre in passato ha sempre confidato che non voleva sposarsi perché il matrimonio non è importante, anzi era per lei finzione. Lui glielo ha chiesto così tante volte, l’ha corteggiata e nel 2019 sono diventati marito e moglie.

“A Sanremo è rimasta una mezz’oretta in cima alla casa, Amadeus non la chiamava ma com’è andata?” e ce lo siamo chiesti tutti guardando il festival, osservando il suo imbarazzo in cima alle scale. Carolina spiega: “Allora da quanto ho capito quello che è successo è che sotto c’erano i ragazzi che cantavano e in cuffia gli hanno detto ‘entra Valentina Romani’ una delle attrici che erano sotto ma lui capisce Carolina e mi dice di andare, io vado là tipo portiera spiona e lui a un certo punto capisce di aver sbagliato e mi dice ‘ritorna fuori ritorna fuori scusa scusa scusa’. Vabbè che devo fare. Non sapevo di essere inquadrata perché ho visto tutti di spalle per i fatti loro però vedevo il pubblico che mi indicava. Ma la cosa meravigliosa è che dopo sono usciti una serie di meme che mi hanno fatto morire dal ridere e quindi vabbè”.