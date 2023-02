Daniele Persegani torna dimagrito: è stato male

Daniele Persegani ha avuto dei problemi di salute, è stato male e torna dimagrito a E' sempre mezzogiorno

Daniele Persegani entra nello studio di E’ sempre mezzogiorno, è stato male, è stato assente per qualche puntata. Antonella Clerici accoglie lo chef con entusiasmo e con l’affetto di sempre. Daniele Persegani è dimagrito, è evidente, gli chiede come sta. Chi segue ogni puntata di E’ sempre mezzogiorno aveva notato la sua assenza, perché lui è spesso nella cucina di Rai 1. “Il mio Daniele Persegani. Ciao Dani, come va? Poveretto, lo possiamo dire, ha avuto un po’ di calcoli, un po’ di problemi, perché siamo umani anche noi, ci ammaliamo anche noi, stiamo male, l’unica cosa positiva è che sei dimagrito, sei bello magro, ti vedo sfinato” racconta Antonella Clerici facendo domande e risposte.

Come sta Daniele Persegani?

E’ sempre bene guardare i lati positivi di ogni cosa accade ma notare che Daniele Persegani è dimagrito dopo i problemi di salute che ha affrontato è un modo per sdrammatizzare. Niente di così grave per lui che è uno dei protagonisti di E’ sempre mezzogiorno ma è stato davvero male, una sofferenza che è durata per giorni e che adesso si è risolta. Daniele Persegani è infatti in gran forma e si appresta subito a preparare il suo piatto di oggi, con le uova.

“E’ vero che sei stato male però la sigla Furore dobbiamo impararla. Tu sei stato poco bene però adesso bisogna ballare altrimenti se ne occupa Lorenzo Biagiarelli” ed è la Clerici a rimproverarlo subito dopo il bentornato. Dal festival di Sanremo 2023 E’ sempre mezzogiorno ha scelto la canzone Furore di Paola e Chiara e doveva essere Daniele Persegani, gran ballerino, ad insegnare a tutto lo staff il balletto per poi riproporlo in trasmissione. Non ha avuto modo di farlo perché è stato male ma adesso deve recuperare il tempo perso.

Come sempre Antonella Clerici racconta molto delle vite dei suoi collaboratori e della sua, ovvio, solo quando tutti sono d’accordo nel farlo ed è possibile raccontare. Di recente anche Simone Buzzi è tornato nella cucina di E’ sempre mezzogiorno, ma nel suo caso l’assenza è stata ben più lunga e i motivi di salute che hanno tenuto lo chef romano lontano dalla televisione ben più gravi. Di Simone Buzzi e della malattia nessuno sapeva niente, Antonella Clerici non ha mai detto nulla; solo nel giorno del suo ritorno insieme hanno spiegato cosa ha dovuto superare.