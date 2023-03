Barbara d’Urso spiazza: “La vita in diretta e Pomeriggio 5 non sono competitor”

A TvTalk Barbara d'Urso parla anche de La vita in diretta e di Pomeriggio 5 e spiega qualcosa che lascia leggermente interdetti...

Ospite della puntata di TvTalk in onda oggi, 4 marzo 2023, su Rai 3, Barbara d’Urso ha risposto alle domande dei giornalisti di Rai 3 e a quelle degli analisti del programma del sabato pomeriggio. Tra le altre cose, si è parlato anche di Pomeriggio 5, peccato che da tempo a Tvtalk, non si approfondiscano aspetti negativi, ma si tenda solo a far notare il bello del lavoro di chi viene intervistato. Gli ascolti di tutti i programmi sono sempre ottimi, si trovano ragionamenti per i quali va sempre tutto bene. E visto che i numeri sono numeri, è un po’ incomprensibile l’atteggiamento che spesso si ha, nel commentare i dati. Ma è una scelta lecita. Come è lecito pensare che Barbara d’Urso, parlando di Pomeriggio 5 e La vita in diretta, abbia ragione nel dire che i due programmi non sono competitor. Perchè, se così fosse, neppure si dovrebbe fare il paragone tra ad esempio, il Grande Fratello VIP 7 che dura quasi 5 ore e una fiction che magari si ferma al 18 % con 3 ore in meno di durata ecco. Pomeriggio 5 e La vita in diretta sono due programmi competitor come Oggi è un altro giorno lo è di Uomini e Donne. E si è vero, non iniziano nello stesso momento ma sono le proposte di informazione, in diretta, delle due reti ammiraglie. Che poi Canale 5 si ostini a non tutelare Pomeriggio 5, mandando in onda fino alle 17,30 una soap flop, questo è un altro discorso. E forse questa doveva essere la domanda da porre alla conduttrice: come mai Mediaset, non ritorna alle origini, allo scontro frontale, con un Pomeriggio 5 in partenza alle 17 contro La vita in diretta? Tra l’altro, chi analizza i dati, avrebbe dovuto anche far notare che nel periodo dei mondiali, quando La vita in diretta non andava in onda, Pomeriggio 5 non ha migliorato neppure più di tanto i suoi ascolti e invece…

Ma torniamo alle parole di Barbara d’Urso, per comprendere meglio quello che ha dichiarato oggi pomeriggio nello studio di TvTalk.

La conduttrice di Canale 5 ha commentato: “Stimo moltissimo Alberto Matano ed è un professionista, così come trovo che La Vita in Diretta sia un programma fatto benissimo fatto con grandi mezzi. Però non può essere considerato un concorrente perché parte molto prima rispetto a Pomeriggio 5 e finisce molto dopo. Poi loro hanno pochissime interruzioni pubblicitarie, tipo ci sono volte che loro vanno avanti per un’ora o un’ora e mezzo senza pubblicità. Io invece mi fermo ogni 20 minuti e ne sono felice. Quindi fai conto quante pubblicità. Quindi direi che non siamo in concorrenza. Non lo reputo un vero concorrente per questo.”

In realtà Pomeriggio 5 finisce qualche manciata di minuti prima rispetto a La vita in diretta con la differenza però che su Rai 1 si continua a parlare e raccontare anche dopo le 18,30 mentre su Canale 5 si è fatta la precisa scelta di mettere una dietro l’altra tutte le pubblicità. Che poi, qualcuno dovrebbe anche chiedere alla d’Urso, che parla sempre della sua amata pubblicità, come mai durante un programma come Uomini e Donne che fa il doppio dei suoi ascolti, per oltre 40 minuti non ce ne siano…Ma queste domande, non possiamo aspettarcele. E allora va bene anche, tutto, anche dire che La vita in diretta, che ha dei grandi mezzi ( quasi sempre parla degli stessi argomenti di cronaca di Pomeriggio 5, gli inviati si ritrovano anche a dover dividere gli spazio, è capitato anche di vedere gli stessi giornalisti di Rai 1 su Canale 5 e viceversa), non sia un competitor.