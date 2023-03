Kekko Silvestre all’improvviso non è riuscito ad alzarsi dal letto: colpa della depressione

Kekko Silvestre racconta l'inizio della depressione, è accaduto una mattina, è stato il medico a spiegargli tutto

Kekko Silvestre a Verissimo racconta la sua depressione. E’ un percorso ancora lungo ma oggi sta molto meglio, sa però che non termina tutto dall’oggi al domani. Kekko confida come ha capito che quello che gli stava accadendo aveva un nome preciso e non era una malattia degenerativa. Tutto è iniziato il 29 aprile del 2020, non riesce ad alzarsi dal letto, le sue ginocchia non si piegano, non ha la forza di andare nemmeno in bagno. La sua compagna pensa sia una influenza, magari il covid ma passano i giorni e dopo i tampini negativi, la tachipirina e tante vitamine lui resta ancora a letto. Ha paura abbia una malattia grave, ha paura di morire. Il neurologo lo visita a casa e gli dà una buona notizia: non ha nessuna malattia degenerativa. Subito dopo gli dà quella negativa: ha la depressione. Kekko Silvestre, il leader dei Modà abituato ai continui viaggi, a migliaia di persone, è depresso. Non ci crede, non si sente depresso. Il medico gli spiega che per anni ha tenuto tutto dentro, anche gli attacchi di panico. Dal cervello tutto è passato ai muscoli.

Kekko Silvestre ha reagito alla depressione e ancora combatte

Ha avuto bisogno della cura adatta, delle medicine, della terapia ma anche la voglia di alzarsi dal letto, dal divano di casa. Non si guarisce dalla depressione restando nel letto o sul divano ma dopo la cura e la terapia bisogna reagire, avere la forza di farlo.

Oggi Kekko Silvestre si dispiace di avere mostrato a chi lo ama la sua fragilità, di avere fatto crollare soprattutto agli occhi di sua figlia e sua moglie la figura forte che era, che era sempre stato. Oggi non si rimprovera più, sa che non l’ha fatto di certo in modo volontario, sa che si è ammalato per come era prima, sempre attento a tutto e tutti ma sa anche che è un essere umano e che non è infallibile.

Era assente alla Prima Comunione della figlia, questo resta un dolore ma sa anche che sua figlia non gli rinfaccerà mai questa assenza perché anche se è solo una bambina ha capito tanto e forse troppe cose. “I figli ti insegnano a vivere” è così che conclude la sua intervista a Verissimo dopo avere ascoltato la dolcissima lettera della sua piccola Gioia.Kekko sa che non è ancora guarito del tutto ma si è alzato, lo racconta, è tornato al festival di Sanremo. E’ un meraviglioso esempio per quanti hanno sofferto o soffrono di depressione